Tien Groningse bedrijven genomineerd voor de Groninger Ondernemingsprijs 2025

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 23 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EERST BUIEN | WOENSDAG WEER WARMER

Vanochtend is er veel bewolking en af en toe valt er wat regen, en het is dus veel koeler met een temperatuur rond 18 graden en een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag zijn er dan weer opklaringen en eerst valt er nog een enkele bui, maar verder is het droog en de maximumtemperatuur is ongeveer 20 graden. Dat is een slordige 10 graden lager dan gisteren.

Morgen is er een afwisseling van zon, wolkenvelden en een enkele bui. Ook morgenmiddag wordt het een graad of 20, de wind waait morgen uit het zuidwesten tot westen.

Woendsag draait de wind naar het zuidoosten en dan is het vrij zonnig en vooral ook warmer: maximum woensdagmiddag rond 24 graden. Donderdag is dan wéér een ander verhaal want zowel in de ochtend als de middag is het bewolkt met af en toe regen. Pas ‘s avonds is het op de meeste plaatsen droog. Maar ná donderdag is het tot en het volgende weekend vrijwel droog met zonnige perioden. Maximum donderdag en vrijdag rond 22 graden, in het volgende weekend maxima rond 25 graden.