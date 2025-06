Wethouder Gert Engelkens krijgt les over armoede

WINSCHOTEN – Wat is armoede? Hoe ontstaan schulden en wat zijn de gevolgen daarvan? En hoe ga je daar vervolgens mee om? Deze vragen kwamen op 23 juni naar voren in een les van Solidair Groningen & Drenthe op de Sint Vitusschool in Winschoten. Speciale gast was wethouder Gert Engelkens van de gemeente Oldambt.

Schaamte en stress

“Je hebt te weinig geld.” “Je hebt het moeilijk met geld.” “Je kunt niet naar het zwembad of mee op schoolreis.” De leerlingen van groep 7 van de Sint Vitusschool wisten goed te omschrijven wat armoede is. Justin Spoor van Solidair Groningen & Drenthe begeleidde de les. Grietje Boonstra uit Wildervank vertelde uit de praktijk hoe zij met armoede te maken had gehad. Ze was slachtoffer van de Toeslagenaffaire en moest als gevolg daarvan met twee dochters van € 600 in de maand rondkomen. Dat zorgde in het gezin voor schaamte en stress.

Uitsluiting

4.6 procent van de kinderen in de gemeente Oldambt groeit op in een gezin met een langdurig laag inkomen. In Nederland is dat gemiddeld 2.9 procent. De gevolgen van armoede voor kinderen zijn groot. Ze kunnen gepest worden, sociaal uitgesloten worden of de armoede onbedoeld doorgeven aan een volgende generatie. Scholen kunnen een belangrijke rol spelen om te zorgen dat kinderen in armoede gelijke kansen krijgen en mee kunnen doen in de maatschappij.

Meedoen

Wethouder Gert Engelkens was onder de druk van de les op de Sint Vitusschool. “Ik ben verrast hoeveel de kinderen weten over armoede. Goed dat erover gepraat wordt. Dat helpt om een oplossing te vinden. We vinden het in de gemeente Oldambt belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen in de maatschappij. Er zijn veel mogelijkheden om hier ondersteuning bij te krijgen.“

Gelijke kansen

Met het project Generatierijkdom wil de gemeente Oldambt zorgen voor gelijke kansen in het onderwijs en een kansrijk toekomstperspectief. Daarnaast wil de gemeente het taboe op armoede en schulden doorbreken en inwoners ondersteunen om financieel onafhankelijk en zelfredzaam te worden. Onderdeel van het programma is het project Financiële Educatie Nieuwe Stijl van Solidair Groningen & Drenthe in samenwerking met de Volkskredietbank Noord-Oost Groningen. Het project bestaat uit lessen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. In de lessen gaat het erom armoede te signaleren, leerlingen in armoede te ondersteunen en hen vervolgens te stimuleren om mee te doen in de samenleving. De preventieve bestrijding van armoede is goed voor zowel de leerling als de school. Geldproblemen kunnen ervoor zorgen dat leerlingen slechter presteren op school. Het is de bedoeling dat er ruim 3800 leerlingen les krijgen over omgaan met geld en dat meer dan honderd docenten hiervoor een training krijgen.

Catharina Glazenburg

Bron: Gemeente Oldambt