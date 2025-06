AIC Visser nieuwe partner JACK’S Casino Racing Day

ASSEN – AIC Visser Groep en LDP International, organisator van JACK’S Casino Racing Day, beide gevestigd in Motorstad Assen, slaan deze zomer de handen ineen. Tijdens het grootste gecombineerde auto-, motor- en kartevenement van Europa stapt AIC Visser in als partner van JACK’S Casino Racing Day. Tijdens de traditionele bouwvak trakteert AIC Visser haar klanten op een prachtig dagje uit met toegang tot het evenement en kans op het winnen van exclusieve arrangementen. JACK’S Casino Racing Day vindt plaats van 8 tot en met 10 augustus op het TT Circuit Assen.

AIC Visser Groep

Met meer dan 70 jaar ervaring is AIC Visser dé bouwplaatsspecialist van Nederland. Waar mensen, materieel en materiaal samenkomen, zorgt AIC Visser dat alles klopt. Ze denken mee, schakelen snel en regelen het gewoon. Van diepgaand advies over materieel tot onderhoud en logistiek. Van veiligheid tot spoedklussen. Zie AIC Visser als de materieeldienst van de toekomst. De wereld van bouw en infra verandert razendsnel. Gelukkig beweegt AIC Visser mee. Met slimme oplossingen en een bak aan praktijkkennis maken ze elke bouwplaats efficiënter, veiliger en duurzamer. En in de hectiek houden zij het overzicht. Met drie vestigingen door heel Nederland brengt AIC Visser (bijna) alles voor de bouw samen. Samen het onmogelijke mogelijk maken? Komt goed.



Gijs Bont, CEO AIC Visser Groep:

“Snelheidssporten zijn mateloos populair in Nederland, en zeer zeker ook in racestad Assen. De technische focus van de racewereld sluit helemaal aan bij de doelgroep van AIC Visser. Met AIC Visser hebben wij de mogelijkheden om gebruik te maken van de grootschalige en landelijke communicatie rondom JACK’S Casino Racing Day. Het event genereert veel mediawaarde om ons merk onder de aandacht te brengen en bieden we onze relaties een dagje uit in de zomervakantie. Daarnaast komt ook de AIC Visser Cybertruck in actie op de baan, een primeur voor het TT Circuit! Een mooie win-win situatie met een prachtig eindresultaat voor twee prachtige bedrijven uit Assen. ”

The Racing Day al 26 jaar een succesformule

JACK’S Casino Racing Day wordt al vele jaren georganiseerd door LDP International en trekt ieder jaar vele tienduizenden families en liefhebbers naar het TT Circuit. Hilde van Dam, Director Operations: “AIC Visser is voor ons een prachtige partner uit het technische domein, met wie we al jaren prettig samenwerken, destijds nog onder de naam Visser Assen. We zijn dan ook vereerd dat zij, nu als combinatie AIC-Visser, partner zijn geworden van JACK’S Casino Racing Day. Onze felicitaties gaan ook uit naar de opening van hun prachtige nieuwe pand, pal naast het TT Circuit, een krachtig bewijs van de lokale betrokkenheid. Net als wij wil AIC-Visser zowel particuliere als zakelijke doelgroepen aanspreken. Gezamenlijk hopen we deze zomer vele gezinnen, racefans en relaties te trakteren op een uniek raceweekend vol sportieve hoogtepunten, inspirerende techniek en spannende competitie op het wereldberoemde TT Circuit.”

Bezoekers van JACK’S Casino Racing Day krijgen GRATIS toegang tot de iconische TT-tribunes en kunnen genieten van een dagvullend raceprogramma met exclusieve demonstraties en vele verschillende races. Bijvoorbeeld met de snelste karts ter wereld en autoraces in diverse klassen, waaronder de Porsche Carrera Cup Benelux en de Eurocup-3 formuleklasse. Hoogtepunt voor de vele duizenden fans is de spectaculaire BOSS GP, de snelste raceklasse van Europa, dankzij de ruim 900 pk sterke F1-auto’s die over het TT Circuit racen in heerlijk klinkende racebolides.

Kijk voor meer info op: jackscasinoracingday.nl

Bron en foto’s: LDP International b.v