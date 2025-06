Gemeente Oldambt helpt alleenverdieners die toeslagen van Belastingdienst misliepen

OLDAMBT – Alleenverdieners in de gemeente Oldambt die door een fout bij de Belastingdienst te weinig toeslag kregen, kunnen rekenen op hulp. Het Rijk heeft geld beschikbaar gesteld aan gemeenten om deze onbedoelde effecten te compenseren. De gemeente heeft geïnventariseerd wie voor compensatie in aanmerking komen. Zij krijgen een brief. Alleenverdieners die geen brief hebben ontvangen maar toch denken recht te hebben op compensatie, kunnen per 1 september een aanvraag indienen bij de gemeente.

Een aantal huishoudens heeft door onverwachte overgangen en tegenwerkende regelingen minder huur- of zorgtoeslag gekregen dan waar ze recht op hadden. De Belastingdienst heeft inmiddels een deel van deze huishoudens in beeld gebracht, maar het is niet zeker of de gegevens volledig zijn. “Het is een belangrijk onderwerp in de strijd tegen armoede in onze gemeente,” zegt wethouder Gert Engelkens (armoedebeleid). “Wij vinden het belangrijk om aangedaan onrecht waar mogelijk te herstellen.”

Wethouder Ger Klein, verantwoordelijk voor de Participatiewet, sluit zich daarbij aan: “We vragen bewoners die vóór september geen brief hebben ontvangen maar wel aan de voorwaarden voldoen, een aanvraag via de website te doen. Als ze zijn benadeeld, hebben ze minder ontvangen dan het minimale bedrag dat nodig is om in Nederland van rond te komen. Dit is niet de bedoeling.”

Voor wie is de regeling?

De tegemoetkoming geldt voor alleenverdieners met een laag gezamenlijk inkomen. Dit zijn huishoudens

– die samen huur- en/of zorgtoeslag ontvangen;

– waarvan één partner een uitkering ontvangt (bijvoorbeeld van UWV, SVB of een verzekeraar) en eventueel een klein inkomen uit werk heeft;

– waarvan de andere partner geen of slechts een klein inkomen heeft en geboren is na 1962.

Wat kunnen inwoners doen?

De gemeente Oldambt kan samen met de inwoner berekenen óf en hoeveel toeslagen deze mogelijk heeft misgelopen. Ook als een inwoner toeslagen over 2022 of 2023 heeft moeten terugbetalen, kan de gemeente mogelijk een deel daarvan vergoeden. Alleenverdieners die voldoen aan de voorwaarden en denken dat ze recht hebben op een vergoeding maar geen brief hebben gekregen van de gemeente, kunnen vanaf 1 september een aanvraag indienen bij de gemeente.

Kijk voor meer informatie op https://www.gemeente-oldambt.nl/tegemoetkoming-alleenverdieners.

Catharina Glazenburg

Bron: Gemeente Oldambt