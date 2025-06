Ommelander Ziekenhuis aangesloten op Zorgviewer

SCHEEMDA – Medewerkers van het Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda werken sinds kort met Zorgviewer. Hiermee hebben zorgmedewerkers inzicht in de medische gegevens van patiënten van andere zorginstellingen in Noord-Nederland. Dit gebeurt alleen met toestemming van de patiënt.

Met Zorgviewer kunnen zorgverleners van het Ommelander Ziekenhuis realtime patiënteninformatie van een andere zorginstelling, zoals een huisarts of ziekenhuis, inzien. Zorgviewer is bedacht en ontwikkeld door RIVO-Noord, een netwerk van zorgverleners in het Noorden. ‘Een mooi initiatief van de zorg voor de zorg’, zegt gynaecoloog Ninke Leffers die als oud-CMIO (Chief Medical Information Officer) van het Ommelander Ziekenhuis betrokken was de ontwikkeling van het systeem in 2018. ‘Zorgviewer geeft ons een sneller en completer beeld van de patiënt en het zorgt voor minder herhaling van onderzoeken, omdat we nu zien dat elders ook al het een en ander is gedaan.’

Volgens Vincent van Deursen, cardioloog en huidig CMIO van het Ommelander Ziekenhuis, stelt het zorgverleners ook in staat snel en eenvoudig patiënteninformatie uit te wisselen. ‘Het maakt de onderlinge samenwerking eenvoudiger en efficiënter. Doordat we direct toegang hebben tot actuele medische gegevens, is er ook minder kans op fouten en onnodig dubbel onderzoek.’

Meer tijd voor de patiënt

In geplande en ongeplande situaties – zoals in een spoedgeval – kan de snelheid van informatie-uitwisseling cruciaal zijn. Van Deursen: ‘Waar we voorheen eerst heen en weer moesten bellen met bijvoorbeeld andere ziekenhuizen om informatie op te vragen, is die nu meteen beschikbaar. Het vermindert de administratieve last, waardoor er meer tijd overblijft voor de patiënt zelf.’

Snelheid

De aansluiting op Zorgviewer biedt de patiënt vele voordelen, lichten Van Deursen en Leffers verder toe. ‘Doordat we direct toegang hebben tot actuele medische gegevens, hoeven patiënten minder vaak hun verhaal te vertellen. Dat is vaak voor hen prettiger en het bespaart tijd. Bovendien stelt Zorgviewer ons ook in staat sneller een juiste diagnose en een passend behandelplan op te stellen.’

Toestemming geven

Essentieel is dat patiënten toestemming geven voor het delen van hun medische gegevens aan zorgverleners. Dit is wettelijk vastgelegd en waarborgt de privacy van de patiënt. Leffers: ‘Het is erg belangrijk dat patiënten toestemming geven, want wil ik goede en gerichte zorg geven, dan heb ik een breed beeld van de patiënt nodig. Wat de patiënt daarover vertelt is belangrijk, maar wat mijn collega schrijft, geeft me vaak een extra duiding bij dat verhaal.’

Geeft een patiënt toestemming, dan zien zorgverleners alleen een samenvatting van het patiëntendossier. ‘Denk aan medicatie die wordt gebruikt, of de patiënt ook allergieën heeft en uitslagen van bijvoorbeeld röntgenfoto’s, scans en bloedonderzoek. In spoedgevallen kan toegang tot die gegevens cruciaal zijn.’

Mijn Ommelander

Patiënten van het Ommelander Ziekenhuis kunnen op verschillende manieren toestemming geven voor het delen van hun medische gegevens. Van Deursen: ‘Dat kan online via het patiëntenportaal Mijn Ommelander, maar ook bij een baliemedewerker in de centrale hal van ons ziekenhuis.’ Is iemand ook onder behandeling bij een ander ziekenhuis in de regio, dan moeten patiënten ook bij die instellingen toestemming geven. Op de websites van de verschillende ziekenhuizen is te zien hoe patiënten dit kunnen regelen.

Bron: OZG