Tot €10.000 subsidie voor goede ideeën in jouw dorp of buurt

GRONINGEN – Heb jij een goed idee dat jouw dorp of buurt in de provincie Groningen mooier, gezelliger of sterker maakt? Dan helpt Loket Leefbaarheid je graag op weg met een financiële bijdrage tot wel €10.000!

Alle inwoners van Groningen kunnen een aanvraag doen voor initiatieven die de leefbaarheid verbeteren. Het kan gaan om een investering, een activiteit of het inschakelen van professionele ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan:

het opknappen van een speeltuin of dorpshuis,

de aanleg van een beweegpark of buurtmoestuin,

het organiseren van een dorpsfeest of zeskamp,

of het inhuren van een procesbegeleider voor het opstellen van een dorpsvisie.

Wat zijn de voorwaarden?

Je idee moet nieuw zijn, er moet samenwerking zijn tussen meerdere bewoners of organisaties en je moet kunnen laten zien dat er draagvlak is binnen het dorp of de buurt.

Hulp nodig? Kom langs op het spreekuur

Heb je vragen over de regeling of hulp nodig bij het invullen van je aanvraag? Bezoek dan één van de inloopspreekuren in Veendam, Uithuizen of Zuidhorn. Neem gerust je idee mee en bespreek het met ons – een afspraak maken is niet nodig.

Kijk voor data, locaties en meer informatie op: www.loketleefbaarheid.nl

Loket Leefbaarheid is een subsidieregeling van Nationaal Programma Groningen die door Groninger Dorpen en SNN wordt uitgevoerd. Groninger Dorpen helpt je graag op weg met je aanvraag: van het bespreken van je plan tot het opstellen van een duidelijke begroting. Eventueel kan een adviseur van Loket Leefbaarheid je ook intensiever begeleiden, waarbij je van van a-tot-z door het hele aanvraagproces heen wordt geholpen.

Bron: Geeske Meems