Camping Boerenbont genomineerd voor de titel: ‘Camping van het Jaar 2026’

VLAGTWEDDE – Camping Boerenbont is namens de ANWB genomineerd voor de titel: ‘Camping van het Jaar 2026’

Tot en met 31 augustus kunt u stemmen op de leukste, mooiste, gezelligste en fijnste campings in Nederland of daarbuiten. De campings waarop kan worden gestemd, zijn door de ANWB geselecteerd.

Camping Boerenbont aan de Venneweg in Vlagtwedde is een van de genomineerden in de categorie: Beste kleine camping. De campings worden beoordeeld door een onafhankelijke, internationale vakjury. In januari 2026 maakt de ANWB vier winnaars bekend: twee Nederlandse campings en twee campings over de grens.

Herman en Ella Volders begonnen 19 jaar geleden bij hun boerderij aan de Venneweg 4 in Vlagtwedde Camping Boerenbont. Er waren toen 18 plaatsen. Inmiddels is de camping gegroeid naar 34 ruime plekken van 130 vierkante meter met een verharde gedeelte om een voortent op te plaatsen.

In 2010 werd de camping verkozen tot de beste VeKaBo camping van Groningen en in 2012 verkozen tot de beste van Nederland! De camping is aangesloten bij VeKaBo, ACSI en ANWB en wordt jaarlijks gekeurd door de inspectie van ACSI. En nu is de camping door de ANWB genomineerd voor de titel: ‘Camping van het Jaar 2026’ in de categorie: Beste kleine camping.

U kunt tot en met 31 augustus uw stem uitbrengen op de leukste, mooiste, gezelligste en fijnste campings in Nederland of daarbuiten en daarbij kans maken op twee Isabella regisseurstoelen. Stemmen kan HIER.

Vergeet niet uw stem definitief te maken door deze te bevestigen door te klikken op de link in de e-mail die door de ANWB naar uw opgegeven e-mailadres is verstuurd.

Catharina Glazenburg

Bron ANWB