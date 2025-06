GEEN muziekfeesten op 24 en 25 oktober in Onstwedde

25 juni 2025

ONSTWEDDE – De data waren al geprikt en het programma was al zo goed als rond. Toch gaan de befaamde muziekfeesten in Onstwedde, die dit jaar op vrijdag 24 oktober en zaterdag 25 oktober plaats zouden vinden, niet door. Organisator Harrie Meiringh mist op dit moment de juiste motivatie om er net als de afgelopen negentien jaar een succes van te maken.

“Een moeilijke beslissing, maar in mijn optiek wel de enige juiste. Ik mis inderdaad motivatie en drive op dit moment. Ik heb niet de wilskracht die ik anders wel heb. En zoiets organiseer je gewoon niet op halve kracht. Een definitief afscheid? Dat weet ik niet. Wie weet pak ik volgend jaar de draad wel weer op’’, zegt Meiringh.

Complex van factoren

Het zal even slikken zijn voor de duizenden mensen die elk jaar de gratis toegankelijke muziekfeesten bezochten. ‘’Ik was voor dit jaar al teruggegaan van twee weekenden naar één weekend. Het zijn zelfs al eens drie weekenden geweest. In dat laatste geval ontvang je wel 14.000 mensen. En dan moet de organisatie gewoon perfect zijn.

De voorbereidingen op de muziekfeesten duren toch al snel een maand of vijf. Al vanaf het het begin van de voorbereidingen op de muziekfeesten voor dit jaar miste ik de motivatie en drive om het op te pakken. En ik had ook niet het gevoel dat het goede gevoel nog terug zou komen. Dan moet je op een bepaald moment eerlijk naar jezelf zijn en jezelf gewoon niet langer plagen’’, zegt Meiringh, die als uitgever jaarlijks ruim honderd (!) kranten uitgeeft. ‘’Natuurlijk speelt dat ook mee. Ik heb een drukke en verantwoordelijke baan en we zijn alleen maar gegroeid de afgelopen jaren. Al met al is het denk ik een complex van factoren.’’

Knoop doorgehakt

Nu Meiringh de knoop heeft doorgehakt, is er geen last van zijn schouders gevallen. ‘’Nee, dat heb ik helemaal niet. Het hoorde gewoon bij mijn leven. Het was iets vanzelfsprekends geworden. En natuurlijk vind ik het jammer voor de mensen die zich er nu al weer op verheugden. Het is echter zoals het is. En nogmaals: wie weet pak ik later de draad wel weer op. Voor nu gaat er echter een streep door de muziekfeesten op 24 en 25 oktober in Onstwedde.’’

Catharina Glazenburg

Bron: Onstwedde.info