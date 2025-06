Groninger Kracht: ‘Oplossing personeelstekort weer stap dichterbij’

GRONINGEN – Groninger Kracht, waarin 17 ouderenzorginstellingen in de provincie Groningen samenwerken, heeft een andere methode bedacht om het personeelstekort in de zorg het hoofd te bieden: mensen met hart voor de zorg (maar nog zonder vakdiploma) kunnen drempelloos aan de slag bij deelnemende ouderenzorginstellingen in de provincie Groningen. Ze worden in korte tijd bekwaam en bevoegd gemaakt om specifieke zorgtaken uit te voeren. Groninger Kracht noemt haar nieuwste vondst: ‘modulair leren’.

Zonder vakdiploma

Met deze nieuwe modulaire methode wordt (opvallend genoeg) afscheid genomen van het aloude principe dat werken in de zorg alleen is toegestaan met vakdiploma’s op zak. Groninger Kracht maakt het nu mogelijk dat mensen met hart voor de zorg zich tijdens enkele sessies laten trainen in heel specifieke en veel voorkomende handelingen, zoals helpen met wassen en aankleden, steunkousen aantrekken of helpen met eten en drinken. Als men deze handelingen onder de knie heeft, beoordeelt een praktijkopleider of men ‘bekwaam’ is en klaar om onder begeleiding de taken op de afdeling uit te voeren. Door deze aanpak wordt het potentieel aan zorgpersoneel ineens een stuk groter, menen de initiatiefnemers. Dit kan het verschil maken tussen ‘tijdgebrek’ en ‘genoeg tijd’ voor de zorg.

Theorie en praktijk

In dit initiatief van Groninger Kracht volgen mensen een combinatie van training in de praktijk en (één of meer) theorie sessies. Ze zijn snel inzetbaar en ontvangen voor de modules een certificaat, dat binnen de deelnemende zorginstellingen geldig is. Op hun nieuwe werkplek worden zij vanaf het begin op sleeptouw genomen door ervaren zorgmedewerkers.

Aanleiding in cijfers

De urgentie is groot, ook in het Noorden. In 2031 worden flinke personeelstekorten verwacht. Het kan gaan om een tekort van 3200 mbo-verpleegkundigen en 4800 mbo-verzorgenden.

Ria Nijnuis, Opleidingsmanager van De Hoven (o.a. Delfzijl): “We zijn daarom blij met deze modules. Onder leiding van onze zorgprofessionals kunnen ineens ook mensen zonder zorgachtergrond heel nuttig werk bij ons doen. Denk aan vrijwilligers en mantelzorgers, maar ook mensen die in de vakanties kunnen bijspringen. Er is bij ons nu al veel vraag naar het volgen van de modules. ”

Paul Lafranca, bestuurder TSN Zorg: “Door de modules krijgen we er extra nieuwe medewerkers bij en daar zijn we heel blij mee. Ze hebben hart voor de zorg en kunnen op een laagdrempelige manier in de zorg gaan werken. Bijkomend voordeel is dat deze modules ook door mantelzorgers gevolgd kunnen worden, zodat zij hun naaste óók kunnen helpen door eenvoudige zorgtaken te verrichten. ‘Meer handen aan het bed’, daar gaat het tenslotte om.”

Een greep uit de modules: ondersteunen bij begin en eind van de dag (ADL), mobiliteit: bijvoorbeeld van stoel naar bed verplaatsen, hulp bij eten en drinken, steunkousen aan- en uitdoen, omgaan met dementie.

Catharina Glazenburg

Bron: Het Hooge Heem