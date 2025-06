Grootse balletvoorstelling ‘Circus’ op 5 juli in Theater VanBeresteyn

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 25 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG EEN KLEIN BUITJE | MORGEN WEER REGENACHTIG

Er kan vanochtend lokaal nog een klein buitje vallen maar voor de rest is het een droge en heel aardige dag, met zonnige perioden die afwisselen met wolkenvelden. Er staat een matige westenwind, de maximumtemperatuur is 22 graden. Vanavond draait de wind naar het noorden en vannacht staat er een zwakke oostenwind. Minimum komende nacht rond 15 graden en het is dan nog droog.

Morgen wordt dat anders want er komen enkele buien voorbij en daar zullen in de loop van de ochtend enkele flinke buien bij zijn, met een kansje op onweer. Morgenmiddag en morgenavond valt er nog af en toe regen en dan staat er een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Maximumtemperatuur 21 á 22 graden.

Vrijdagnacht- en ochtend is opnieuw kans op een paar buien maar in de middag en avond is het droog met opklaringen, maximum vrijdag rond 22 graden. Maar in het weekend wordt het 25 tot 27 graden. Dat is met vrij veel zon en een zwakke tot matige variabele wind. Na het weekend kan het nog wat warmer worden.