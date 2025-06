DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Meppen

Tussen maandag 16.00 en dinsdag 7.10 uur is bij een gebouw van het Vitus Werk aan de Zeisstraße in Meppen ingebroken. Er zijn diverse elektrische apparaten gestolen. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Meppen 05931/9490.

Op 20 juni is tussen 13.00 en 14.00 uur op een parkeerplaats aan de Nicolaus-Augustin-Straße in Meppen, tegenover Kaufland, een geparkeerde zwarte Audi Q3 aangereden. De dader, die mogelijk in een witte bestelbus reed, is er vandoor gegaan.

Dörpen

Tussen 17 en 24 juni hebben tot dan toe onbekende personen zich toegang verschaft tot een bedrijfspand aan de Mittelweg. Vervolgens hebben ze uit de controlekamer van een biogasinstallatie diverse bougies gestolen, met een schade van enkele duizenden euro’s tot gevolg. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Papenburg 04961 9260.

Haselünne

Tussen maandag 17.50 en dinsdag 6.15 uur is bij een loods van een bedrijf aan de Haverbeck

in Haselünne ingebroken. Er zijn onder andere grasmachines, een stamper en meerdere andere kostbare machines gestolen. De schade bedraagt meerdere tienduizenden euro’s. Getuigen worden verzocht contact met de politie op te nemen via 05961 958700

Haren

Tussen 21 juni 8.00 uur en 22 juni 8.00 uur is aan de Wesuweer Straße in Haren een plastic zak met afval in brand gestoken. Het vuur sloeg over naar een afvalbak. Getuigen worden verzocht contact met de politie Haren (05932) 72100.



Catharina Glazenburg

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland