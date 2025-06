Leden fietsclubs fietsen de Marmotte: legendarische uitdaging in de Franse Alpen

TER APEL, RÜTENBROCK, FRANKRIJK – Afgelopen weekend hebben een aantal fanatieke leden van TFC De Ketting en RSC Rütenbrock meegedaan aan La Marmotte, één van de zwaarste en meest iconische cyclo’s van Europa. De tocht van 177 kilometer en ruim 5.000 hoogtemeters bracht hen over legendarische Alpenreuzen als de Col du Glandon, de Col du Télégraphe, de Col du Galibier en, als slotklim, de befaamde Alpe d’Huez.



Hoewel deze uitdaging niet officieel vanuit de clubs georganiseerd werd, is er vooraf onder de leden gepolst wie interesse had om samen af te reizen naar Frankrijk. Dit resulteerde in een gemotiveerde groep die met elkaar trainde, plannen smeedde en elkaar tijdens het evenement door de zware kilometers heen sleepte.



Een bijzonder woord van dank gaat uit naar Rick Pors, die het initiatief nam voor dit avontuur en alles in gang zette. Ook bedanken ze De Romein Group uit Veendam, die als sponsor zorgde voor de schitterende, professionele tenues waarin de deelnemers deze monstertocht reden. Arend Mulder nam de coördinatie van de kleding op zich en zorgde dat iedereen er piekfijn bijreed. En niet te vergeten Michaël Rolfes van Rolfes Sports in Musselkanaal, die contact legde met AGU, de leverancier van de kleding en het unieke design waarmee de groep in het oog sprong tussen de duizenden deelnemers.



‘Wat deze tocht extra bijzonder maakte, is dat de deelnemers afkomstig waren uit zowel Nederland als Duitsland. De samenwerking tussen TFC De Ketting en RSC Rütenbrock is al jarenlang een mooi voorbeeld van internationale sportieve vriendschap tussen de partnergemeenten Westerwolde en Haren (Ems). Deze samenwerking heeft in het verleden al geleid tot prachtige gezamenlijke tochten en uitwisselingen, waaronder fietsvakanties naar Międzyrzecz (Polen), Andrésy (Frankrijk) en Haren zelf. Ook zijn er regelmatig vriendschapsavonden met barbecue, waar sportieve prestaties en gezelligheid hand in hand gaan’, vertelt Henk Schut.



‘De omstandigheden tijdens de Marmotte waren pittig, met zomerse temperaturen en de bekende genadeloze Alpenklimmen, maar het fanatisme, de sportieve sfeer en het onderlinge groepsgevoel maakten het tot een onvergetelijke ervaring. Sommigen reden op souplesse de bergen over, anderen vochten tot het bittere eind, maar allemaal bereikten ze de top van Alpe d’Huez met een glimlach van oor tot oor. Deelname aan de Marmotte laat opnieuw zien hoe sterk de verbondenheid tussen de leden

van beide clubs is, en dat sportieve uitdagingen buiten het vaste clubprogramma ook volop worden opgepakt. Wie weet wat de volgende grote uitdaging wordt…’, aldus Schut

Catharina Glazenburg

Bron: Henk Schut