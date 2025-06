Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Stadskanaal

STADSKANAAL – Vandaag was de start van de wandeling van WandelenWerkt bij camping/recreatiepark De Kapschuur in Stadskanaal.

Hier stond om 8.45 uur de koffie weer klaar en konden de wandelaars die zich vooraf weer hadden opgegeven, zich melden bij de wandelcoaches. Ook deze dag weer de drie gebruikelijke afstanden. De groep voor 10 km vertrok weer om 9.15 uur en ging het natuurgebied nabij de camping in. Dit is aangelegd op de voormalige vloeivelden van de voormalige aardappelmeelfabriek “de Twee Provinciën” in Stadskanaal.

Van hieruit kwam men aan bij het A. G. Wildervanck kanaal. Dit kanaal liep oorspronkelijk vanuit het Winschoterdiep bij Zuidbroek naar de dalweg in Wildervank. In de jaren tachtig van de 20e eeuw werd het kanaal verlengd met een zijtak tot aan Musselkanaal waar hij uitmond in het Mussel Aa kanaal. Het kanaal is door zijn geringe diepte en laag aangelegde bruggen niet geschikt voor scheepvaart, maar is hoofdzakelijk aangelegd voor afvoer van overtollig regenwater en in droge tijden voor aanvoer van water uit het IJsselmeer.

De wandeling ging een gedeelte parallel langs het kanaal om vervolgens het Pagedal in te gaan. Het Pagedal is een recreatiegebied nabij Stadskanaal. Het ontleend zijn naam aan het feit dat het Pagediep oorspronkelijk door dit gebied stroomde. Geheel onterecht wordt het Pagedal in de volksmond vaak “Het Paazjedal “ genoemd. De naam is echter ontleend aan een “Pògge , een kikker. Het Pagediep werd in vroeger jaren ook wel “Het Pòggedaip “ genoemd. Dit Pagediep werd in vroeger jaren zeer waarschijnlijk ook de Onstwedder Aa genoemd. In de fotoreportage is een oude kaart toegevoegd waar hij als zodanig wordt vermeld. Hierop is ook duidelijk te zien dat de Mussel Aa er in uitmondt, precies zoals nog op de dag van vandaag.

Ook ging de wandeling langs het sportcomplex Het Pagecentrum met zwembad en sporthal. Dit centrum werd in 1994 geopend door, toen nog, Prins Willem Alexander. Het kwam al snel in financiële problemen en ging over in handen van Euroase Parcs. Later kwam het in handen van Stichting PCC, met als grootste klant de Christelijke Gemeente Nederland. De wandeling ging langs de plek waar in het Pagedal de akkervarkens zich te goed doen aan de ongewenste begroeiing in dit gebied. Te denken valt hierbij aan Berenklauw, Reuzenberenklauw, Aziatische duizendknoop, Japanse duizendknoop en Amerikaanse vogelkers. De akkervarkens scharrelen hun kostje bij elkaar en vreten deze ongewenste planten met wortel en tak op.

De groep verliet vervolgens het Pagedal en wandelde weer richting het natuurgebied om uiteindelijk weer bij de camping te arriveren. Daar stond zoals gebruikelijk voor de liefhebbers de soep met brood weer te wachten.

Catharina Glazenburg

Bron en foto’s: Jan Bossen