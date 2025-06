Wat hoort u vandaag in het programma GOUD?

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 24 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

KANS OP WAT REGEN | AFWISSELENDE DAGEN

Er zijn vanochtend nog wel enkele opklaringen maar het raakt toch vrij zwaar bewolkt en gaandeweg de dag is er ook kans op wat lichte regen, en dan met name vanavond. Er staat een matige en vanmiddag soms vrij krachtige zuidwestenwind, de maximumtemperatuur voor vandaag is 20 á 21 graden.

Vannacht is ook wat regen mogelijk, maar morgen is het droog en vooral ‘s middags zijn er soms mooie opklaringen. Eerst is er morgen een westenwind maar later is er weinig wind, maximum morgen rond 23 graden.

Donderdag is het weer heel anders want dan is het bewolkt met perioden met regen. Het kan dan ook vrij nat worden met 5 tot 10 mm aan neerslag en zon is er donderdag niet of nauwelijks. De middagtemperatuur ligt donderdag rond de 20 graden. Maar vrijdag en in het weekend is het zo goed als droog met zonnige perioden en iets hogere temperaturen.