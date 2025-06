Zienswijze provincie en gemeenten tegen kerncentrales

GRONINGEN – De provincie Groningen en de gemeenten Eemsdelta en Het Hogeland dienen ieder een zienswijze in tegen de locatiestudie die het Rijk doet voor twee nieuwe kerncentrales. De zienswijze is een reactie op de notitie Reikwijdte en detailniveau die nu ter inzage ligt. De overheden vinden dat de minister zich aan de eerdere toezegging moet houden en handelen naar de wens van de Tweede Kamer; daar zijn drie moties aangenomen tegen een kerncentrale in Groningen. ‘De aardbevingsproblematiek en de zorgen over veiligheid zouden voldoende reden moeten zijn om Groningen te ontzien’, vinden gedeputeerde Roemers en de wethouders Dijkhuis (Het Hogeland) en Usmany (Eemsdelta).

In de zienswijze pleiten de provincie en de gemeenten voor het volledig schrappen van de Eemshaven als onderzoekslocatie. Het is alleen nuttig om alternatieven in een Milieu Effect Rapportage (MER) te onderzoeken als die alternatieven ook gerealiseerd kunnen worden. Gelet op alle toezeggingen vanuit zowel het parlement als de regering lijkt het uitgesloten dat de kerncentrales in de Eemshaven kunnen komen.

Brief

In april heeft de provincie in een brief aan minister Hermans van Klimaat en Groene Groei, onderbouwd met juridische argumenten, opgeroepen Groningen buiten beschouwing te laten. Het vorige kabinet heeft het besluit genomen om twee nieuwe kerncentrales te bouwen in Nederland. Om dit besluit uit te voeren wordt vanaf februari 2024 onderzocht welke locaties geschikt zijn. In november 2024 liet Minister Hermans weten van plan te zijn om de Eemshaven mee te nemen in het ruimtelijk onderzoek. Via dit onderzoek wordt bepaald wat de beste locatie is om twee nieuwe kerncentrales in Nederland te bouwen.

Onderzoek

De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ‘Plan-MER locatiestudie twee nieuwe kerncentrales’ is het onderzoeksplan voor de locaties die het ministerie gaat onderzoeken en maakt deel uit van de procedure om tot een geschikte locatie te vinden voor de kerncentrales. Het onderzoek richt zich op zeven mogelijke locaties in vier gebieden: in het Sloegebied (Borssele), in Terneuzen, op de Maasvlakte ligt en in de Eemshaven. De concept NRD ligt nog tot en met 26 juni ter inzage.

Catharina Glazenburg

Bron: Provincie Groningen