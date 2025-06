CDA Westerwolde blij met behoud Zwembad De Barlage 

VLAGTWEDDE – De CDA-fractie in de gemeenteraad van Westerwolde is verheugd dat De Barlage in Vlagtwedde behouden blijft en klaar is voor een duurzame toekomst. De gemeenteraad stemde woensdagavond in met het voorstel om te investeren in de verduurzaming, renovatie en herontwikkeling van het centrumvoorzieningengebouw en zwembad. Het CDA heeft vóór het voorstel gestemd. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet voor de leefbaarheid en vitaliteit in het hart van Vlagtwedde.

Hoewel de CDA-fractie kritisch is op het proces dat aan dit voorstel voorafging, steunt zij het toekomstplan nu het besluit voorligt. “Het college heeft bij de aankoop in 2022 onvoldoende oog gehad voor de belangen van de gemeente, waardoor we nu in een lastige positie zijn beland,” zegt fractievoorzitter Marjan Heidekamp. “Maar we moeten vooruit. Het is belangrijk dat deze onmisbare voorziening behouden blijft voor Vlagtwedde en omgeving”

De CDA-fractie ziet in het plan dat onder meer inzet op verduurzaming, renovatie en de oprichting van een sportbedrijf een kans om De Barlage toekomstbestendig te maken en de publieke functie ervan te versterken. “Als fractie blijven we de voortgang en de uitvoering nauwgezet volgen,” aldus Heidekamp. “We willen dat deze investering ook daadwerkelijk leidt tot een levendige plek waar inwoners en organisaties graag gebruik van maken.”

Catharina Glazenburg

Bron: CDA Westerwolde