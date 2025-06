In Bellingwolde geboren veteraan Klaas Sandjer te zien tijdens Veteranendag op NPO 1 en 2

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 26 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BUIIGE DAG | KOMENDE DAGEN DROGER

Het is vandaag een buiige dag, en in deze zone met regen zitten ook een paar flinke buien verscholen. Soms kan het dus goed doorregenen maar er zijn ook droge perioden. Later in de middag en vanavond is het sowieso allemaal wat droger. In totaal kan meer dan 15 mm aan regen vallen en er komt vanmiddag en vanavond een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind te staan. De maximumtemperatuur voor vandaag is 20 graden.

Vannacht en morgenochtend is het meestal nog bewolkt met kans op een drup regen of motregen, maar morgenmiddag- en avond is het droog met opklaringen, maximumtemperatuur morgen rond 21 graden.

In het weekend is er een stijging tot ca. 24 graden op de zaterdag en tot zo’n 27 graden op zondag. Dat gaat met flinke zonnige perioden en een paar bewolkte momenten. Na het weekend zijn maandag en dinsdag goed voor 30 tot 32 graden, daarna is er weer een afkoeling.