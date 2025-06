Aan de slag met het Masterplan Regiocentra Groningen  

GRONINGEN – Een flinke impuls geven aan de leefbaarheid en ‘brede welvaart’ van de provincie Groningen. Dat is het doel van het Masterplan Regiocentra Groningen, waarvoor het Rijk in totaal 200 miljoen euro beschikbaar stelt. Op donderdag 26 juni 2025 werd het plan gepresenteerd tijdens een feestelijke manifestatie in theater Kielzog in Hoogezand. Onder de 200 aanwezigen waren vertegenwoordigers van gemeenten, provincie, het Rijk – onder wie staatssecretaris van Herstel Groningen, Eddie van Marum, en inwoners. Want ook inwoners hebben hun inbreng gehad in het Masterplan.



Tijdens het programma werd het boek gepresenteerd over de elf plannen en het gezamenlijke verhaal hierachter, het Masterplan Regiocentra. Gericht op een investering in de verzorgende rol en de aantrekkingskracht van deze centra. De kwaliteit van de regiocentra is belangrijk voor de brede welvaart op het Groninger platteland. Ze vormen een netwerk van voorzieningen voor ruim 350.000 Groningers – meer dan de helft van de provincie. Maar investeringen bleven hier decennialang achter. Er spelen nu grote socio-economische uitdagingen. Het Masterplan Regiocentra Groningen bundelt – voor elf Groningse regiocentra met urgente opgaven – visies en plannen om daaraan te werken via een gezamenlijke, integrale aanpak. Met de manifestatie is de start van de uitvoeringsfase ingeluid.



Elf regiocentra en acht thema’s

In het Masterplan hebben de elf regiocentra elk hun eigen visie uitgewerkt:

Appingedam, Delfzijl, Bedum, Hoogezand/Sappemeer, Leek-Tolbert, Nieuwe Pekela, Stadskanaal-Musselkanaal, Ter Apel, Uithuizen, Veendam en Winschoten. Maar die visies bevatten op hoofdlijnen wel dezelfde doelstellingen en aanpak. Ze zijn opgesteld rond acht thema’s:

verbetering van de bereikbaarheid; ontwikkelingen rondom hubs; revitalisering van winkelgebieden; herontwikkeling van bedrijfslocaties; versterking van het maatschappelijk vastgoed; vernieuwing van woongebieden; verbinden van groen; en integraliteit: verbinden van ontwikkelingen.



Financiering

Van de 200 miljoen euro die het Rijk investeert, is 180 miljoen afkomstig uit de economische agenda van Nij Begun, de resterende 20 miljoen komt uit de Regiodeal Regiocentra Groningen.

Catharina Glazenburg

Bron: Provincie Groningen