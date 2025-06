Acht jaar gevangenisstraf voor dodelijke steekpartij Hoogezand

GRONINGEN, HOOGEZAND – De rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, heeft een man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 jaar voor doodslag op zijn huisgenoot, begin vorig jaar in Hoogezand. De rechtbank spreekt hem vrij van moord.

De rechtbank acht bewezen dat de man zijn huisgenoot opzettelijk met een mes in de bovenbenen heeft gestoken. Daarbij is een slagader geraakt en heeft het slachtoffer veel bloed verloren, waardoor het slachtoffer is overleden. De rechtbank gaat niet mee in de verweren van de verdediging, waaronder noodweer, en wijst het verzoek om een reconstructie af.

De rechtbank oordeelt, net als de officier van justitie en de advocaat, dat moord niet bewezen kan worden en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Trieste gevolgen

De rechtbank rekent het verdachte zwaar aan dat hij een man om het leven heeft gebracht die nog maar 37 jaar oud was en nog een heel leven voor zich had. Het slachtoffer had een vierjarig dochtertje dat bij haar moeder in Kroatië woont. De verdachte heeft haar de kans ontnomen om haar vader beter te leren kennen.

Straf

Voor enkelvoudige doodslag wordt doorgaans een gevangenisstraf tussen de 8 tot 12 jaar opgelegd. De officier van justitie heeft een gevangenisstraf van tien jaar geëist. De rechtbank ziet in de omstandigheden van deze zaak aanleiding om een straf aan de onderkant van de genoemde bandbreedte op te leggen.

De rechtbank weegt daarbij onder meer mee dat het slachtoffer al langere tijd voor veel (geluids-)overlast zorgde, vaak onder invloed van drank. Daarbij bedreigde hij zijn huisgenoten ook.

Het OM heeft ter onderbouwing van de eis onder meer aangevoerd dat verdachte bij het bloedende slachtoffer weg is gelopen, in plaats van hulp in te roepen. Hoewel dat klopt, weegt de rechtbank dat niet mee. De rechtbank sluit namelijk niet uit dat de verdachte heeft onderschat hoe ernstig het slachtoffer gewond was geraakt.

Al met al acht de rechtbank een gevangenisstraf van acht jaar op zijn plaats. Verdachte wordt ook veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding ter hoogte van € 20.000,00 aan de dochter van het slachtoffer.

Catharina Glazenburg

Bron: De Rechtspraak