IVN Westerwolde-Oldambt organiseert vaarexcursies over de Dollard

DOLLARD – IVN Westerwolde-Oldambt organiseert deze zomer twee vaarexcursies over de Dollard. Op zaterdag 16 augustus en 13 september vertrekken ze bij Oudezijl en varen ze over de Westerwoldse Aa naar Nieuwe Statenzijl. Na het passeren van de sluis ligt de weidsheid van de Dollard voor de boeg. Ze zetten koers naar de grenspaal en daar gaat de motor uit, komt de lunch op tafel en kunnen de opvarenden in stilte genieten van de uitgestrekte slibvelden en het leven dat zich daarop afspeelt.



Aan de tocht, die ongeveer 6 uur duurt, zijn kosten verbonden. De prijs is inclusief lunch aan boord.

Per excursie zijn slechts 12 plaatsen beschikbaar.



Aanmelden kan via: voorzitter@ivnwo.nl of telefonisch 06 29 513 621

Graag vermelden voor welke datum je kiest.



Na opgave krijg je nog informatie over hoe laat je waar moet zijn.



LET OP: 16 AUGUSTUS IS VOL!



Er is nog een optie om ook op 17 augustus te gaan varen, maar alleen als daar voldoende belangstelling voor is. Stuur een mail naar het adres hierboven of een WhatsApp bericht naar het vermelde telefoonnummer.

Catharina Glazenburg

Bron: Saskia Uittien