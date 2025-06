DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Meppen

In de nacht van woensdag op donderdag is bij een dorpshuis aan de Stationsweg in Meppen een poging tot inbraak gedaan. Dit mislukte. Tussen woensdag en donderdag vond in een verkoopruimte van een sportaccommodatie aan de Grenzweg in Meppen een inbraak plaats. De daders stalen alcohol en snoep. Tussen woensdag en donderdag werd ook geprobeerd in te breken bij een winkel aan de Obergerichtsstraße. Deze poging mislukte ook. De schade bedraagt enkele honderden euro’s. Of de incidenten met elkaar verband houden wordt onderzocht.

Tussen woensdag 20.00 uur en donderdag 7.00 uur is bij een boerderijwinkel aan de Vogelpohlstraße in Meppen een poging tot inbraak gedaan. Er is niets gestolen. Ook werd bij een nabijgelegen seminariehuis en een werkplaats ingebroken. Volgens de huidige informatie werden daar enkele flessen frisdrank gestolen. De schade bedraagt circa € 252.

Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Meppen via 05931/9490.

Catharina Glazenburg

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland