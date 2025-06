Motie onderzoek schoolontbijt Westerwolde aangenomen

WESTERWOLDE – Tijdens de raadsvergadering van de gemeente Westerwolde van 25 juni 2025 heeft de Partij van de Arbeid, samen met Gemeentebelangen en GroenLinks, een motie ingediend om het college onderzoek te laten doen op scholen met betrekking tot een schoolontbijt.



De strekking van de motie is dat geen kind met honger op school mag zitten. Leerprestaties en gedrag verbeteren enorm op scholen waar regelmatig gezamenlijk gegeten wordt. Uiteraard is het bekend dat veel scholen dit probleem nu ook al oplossen door soms eten beschikbaar te stellen voor kinderen die door omstandigheden zonder eten naar school komen. Het gaat de indieners echter aan het hart dat deze kinderen op die manier een uitzondering vormen. Juist het gezamenlijk eten heeft een aantal voordelen die zij als meerwaarde zien.



Kritische vragen gingen onder andere over hoe groot het probleem nu daadwerkelijk is in onze gemeente. De cijfers van gezinnen die gebruik maken van de voedselbank liggen in onze gemeente hoger dan het landelijk gemiddelde. Er moet dus vanuit gegaan worden dat er in onze gemeente meer kinderen dan gemiddeld zonder ontbeten te hebben op school zitten. Juist het signaal dat het onbekend is hoeveel dit eigenlijk voorkomt benadrukt de noodzaak van de motie.



Ook werden er vraagtekens gesteld bij het zogenaamde gegeven dat er onnodige kosten gemaakt worden door alle kinderen eten aan te bieden en het daadwerkelijke probleem niet opgelost wordt. Het is echter zo dat er juist maatschappelijke kosten bespaard kunnen worden door kinderen op gelijke basis een eerlijke kans in het onderwijs te geven.

Voeding speelt een cruciale rol. Het schoolontbijt zorgt voor een energiekere houding, meer rust in de klas en bovenal verbeterde leerprestaties. Een complex maatschappelijk probleem als armoede blijft vaak onder de radar. Niemand en zeker kinderen niet, die in de belangrijkste en meest bepalende fase van het leven zitten, zou hiervan de dupe moeten worden. Een argument voor de motie schoolontbijt is dan ook dat het probleem niet onderschat moet worden en dat stigmatisering voorkomen kan worden als kinderen samen eten. De kosten kunnen verder omlaag gebracht worden door gebruik te maken van subsidieregelingen en sponsoring of in de toekomst de Nij Begun-gelden voor verrijkte schooldagen.



De fracties CDA, PVV, VVD, Ecologisch Alternatief en Lijst Hemmen die ondanks deze feiten tegen het schoolontbijt waren, stelden verdere vragen. Na beantwoording hiervan, werd door tegenstanders voorgesteld de motie in te trekken en op de lange baan te schuiven. Dit voorstel en een in de ogen van de indieners te beperkte toezegging van de wethouder onderwijs sterkten de fracties van PvdA, Gemeentebelangen en GroenLinks hun motie aan te nemen.

Catharina Glazenburg

Bron: Partij van de Arbeid Westerwolde