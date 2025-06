VLAGTWEDDE / NIEUWE PEKELA – Na vijfenveertig jaar op de fiets terug naar de ambachtsschool in Nieuwe Pekela



In Pekela ontstond in de jaren vijftig een tekort aan vakmensen. Vooral aan timmerlui, metaalbewerkers en schilders.

Diverse bedrijven zoals Meubelfabriek Hulmefa, machinefabriek Drenth en sokkenfabriek Stapp zagen het belang wel in van een gedegen technische opleiding.

Zeven mannen uit Nieuwe Pekela en omstreken kwamen daarop samen met het plan om een christelijk lager technische school in Oost-Groningen op te richten.

In 1959 ging men van start met een tweeklassige school met 66 leerlingen. Deze school kreeg de naam van oud-predikant en minister Talma, een sociaal ingestelde man die rond 1900 leefde. O.a. heeft hij de eerste oudedagsvoorziening voor ouderen ingevoerd in 1913 (voor 70-plussers), en ook voor de vakorganisatie van arbeiders was hij actief.

De school groeide snel, de leerlingen kwamen van heinde en ver: Vlagtwedde en zelfs Bourtange, Drouwenermond en Onstwedde en zelfs uit het Oldambt en uit Pekela natuurlijk.

Totaal hebben meer dan 3000 leerlingen hier hun vakopleiding genoten.

De school is afgebroken na een fusie met de Wilhelminaschool in Stadskanaal.

(bron: Tammo Tillema)



Zo ook Gert Vieregge en Wim Wilts uit Vlagtwedde, nog steeds vrienden en compagnons, Jacob van der Heide uit Bourtange en Ernest van der Heide en Erik Louwdijk uit Onstwedde.

Zij gingen vijfenveertig jaar geleden van school en begonnen aan hun werkzaam leven. Gert Vieregge kwam op een dag Jacob ven der Heide tegen in de plaatselijke supermarkt. Natuurlijk kwam het gesprek over de tijd dat ze samen naar Nieuwe Pekela fietsten en dat het alweer vijfenveertig jaar geleden was.

Spontaan stelde Jacob voor om nog een keer met de vaste groep naar school te fietsen.

Vanmiddag was het zover. Gert, Wim en Jacob ontmoetten elkaar bij hun vroegere verzamelpunt, bij de Rabobank aan de dr. P. Rinsemastraat in Vlagtwedde.

Gert had speciaal voor deze tocht zijn oude Gazelle fiets na laten kijken en opgeknapt en reed daar dus op naar Nieuwe Pekela.

In Onstwedde zouden Ernest van der Heide en Erik Louwdijk aansluiten bij de Christelijk Gereformeerde Kerk, helaas was Erik wegens familieomstandigheden er niet bij.

Samen fietsten de vier naar Pekela waar oud-leraar Duits, Tammo Tillema en oud-leraar Engels Albert Leutscher stonden te wachten op de plek waar de school toen stond.

Daar begonnen gelijk de herinneringen weer boven te komen.

Helaas was de oud-leraar Engels, Koos Scholtens, ook verhinderd wegens familieomstandigheden.

Nadat er bij de enig overgebleven herinnering aan de school, zie de eerste foto, inmiddels een hoge en prachtige cipres een foto was gemaakt gingen de zes mannen voor een kop koffie op de fiets naar het huis van Albert Leutscher.

Daar werden nog meer foto’s, documenten en herinneringen gedeeld.

De dag werd afgesloten met een etentje in Restaurant / Brasserie Pekela en gingen de mannen, vol van de herinneringen, weer op de fiets naar huis.

Geert Smit