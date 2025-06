Première voorstelling Kladiladi goed bezocht

SELLINGEN – Vanavond ging in Openluchttheater Sellingen de voorstelling Kladiladi in première.

Met de première van de gloednieuwe productie Kladiladi is vanavond het theaterseizoen in Openluchttheater Sellingen van start gegaan. Kladiladi staat voor: Klap-Die-Laptop-Dicht. In de voorstelling wordt een beeld geschetst van hoe AI ons leven kan beïnvloeden. Hannie Dubbelman-Grootenboers, theatermaker en regisseur, is verantwoordelijk voor het script en de regie.

Korte inhoud van de voorstelling:

De regering heeft al haar ambtenaren ontslagen en opnieuw in dienst genomen in de functie van beheerders van A.I.- keten. In elke keet staat een robot vol kunstmatige intelligentie die alle vragen van alle Nederlanders kan beantwoorden. Er staan 500 keten verspreid over ons land.

Niemand in ons land hoeft nog na te denken, kunstmatige intelligentie lost alle problemen op.

De regering wil met deze A.I.-service weer vertrouwen krijgen in de burgers.

Er zijn een aantal mensen die met levensvragen zitten, zij worstelen zich door het leven en grijpen de kans hun persoonlijke vraag neer te leggen bij de intelligente robot. Geduldig wachten zij het antwoord van de robot af.

Het gaat over NU! De acteurs stellen vragen vanuit hun verschillende leeftijden, achtergronden en levenswijzen. Voor het publiek een wereld van herkenning en een spiegel om in te kijken.

De voorstelling is voor iedereen die interesse heeft in het heden, verleden en vooral de toekomst!

Rolverdeling:

Patrick Debekwame – Hendrik Alting

Herman Groot – Jan de Ridder

Philip van Galen – Pepijn Eefsting

Trijntje Westling – Angela Schuring

Betsi Tuwik – Aly de Jong/Janny Veninga

Elvira v.d. Geest – Beppy Holwerda/Jacqueline Reems

Theatertechniek – Bas Broekhuis/Robin Meijer

Script en Regie – Hannie Dubbelman

Na afloop van de voorstelling gaf Mirjam Plantinga van het ELSA AI lab Noord Nederland, wat onderzoek doet naar verantwoorde inzet van kunstmatige intelligentie/AI in de zorg, toelichting over hoe het nu echt zit met die nieuwe technologie waar iedereen het over heeft. Wat is kunstmatige intelligentie/AI nu eigenlijk precies? Wat betekent deze technologie voor onze maatschappij? Welke kansen biedt het? En welke risico’s? Wat is er nu voor nodig om deze technologie op een verantwoorde manier te ontwikkelen?

De voorstelling werd vanavond goed bezocht. De acteurs kregen na afloop een daverend applaus.

Morgenavond om 20.00 uur zet het toneelgezelschap Kladiladi voor de tweede keer op de planken. Het openluchttheater gaat om 19.30 uur open. Er zijn nog kaarten.

Voor meer informatie over de voorstellingen kunt u kijken op: openluchttheatersellingen.nl

Catharina Glazenburg

Bron: Openluchttheater Sellingen

Foto’s: Johannes Velthuis