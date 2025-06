Stichting Duofietsen Ter Apel e.o. ontvangt EUR 1.500 van het MenzisFonds

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 27 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

PER DAG WARMER | VRIJ ZOMERS WEEKEND

Na regen komt zonneschijn en dat merken we vandaag, want er komen opklaringen en vanmiddag en vanavond zijn er mooie zonnige perioden met vooral wat stapelwolken. Heel warm wordt het niet want het wordt 20 of 21 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.

Morgen komt daar een paar graden bij want dan wordt het 24 graden. Er is een afwisseling van bewolking en een paar zonnige uurtje en misschien valt er ’s ochtends nog een klein buitje. Maar zondag heeft de zon de hele dag de overhand en dan is er maar weinig wind. Tesamen geeft dat een middagtemperatuur rond 26 graden.

Maandag komt dan de 30 graden in zicht en dinsdag wordt het wellicht 33 graden. Dat is maandag met veel zon, dinsdag is er kans op een regen- of onweersbui. En na zo’n bui wordt het na dinsdag dan weer een stuk koeler.