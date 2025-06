Westerwolde Rijgt: Kijkje bij de Stonefarm

STADSKANAAL, WESTERWOLDE – Westerwolde rijgt is een uniek tuin- en kunstevenement dat jaarlijks in de 2e helft van juni in Zuidoost-Groningen wordt gehouden. Twintig prachtige tuinen en bijzondere locaties (BL) openen hun tuinhek, poort of deur om bezoekers gastvrij te ontvangen. De locaties zijn dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur. De toegang tot de tuinen is gratis.

Alle eigenaren nodigen bovendien één of meerdere kunstenaars uit om in hun tuin, tuinhuis of serre te komen exposeren. Elke tuin is een verrassing! De werkgroep zorgt bovendien voor een gevarieerd muziekprogramma, van solo tot koor, van pop tot klassiek. Het thema voor 2025 is Flonk, het Groningse woord voor levenslust.

Johannes Velthuis bezocht vandaag: Stonefarm van Tinus en Anna Scheltens. Een prachtige tuin, geheel in Engelse stijl met zwerfkeien en gevarieerde beplanting. In de bosrand is een Hostapad waarlangs een grote collectie van deze soort is aangeplant.

Tinus en Anna Scheltens hebben een ruim erf met veel bijgebouwen, die tijdens Westerwolde rijgt allemaal dienst doen als expositieruimte. Ze verlenen gastvrijheid aan meerdere gastkunstenaars. Een mini kunstmarkt!

Anna Sloot: schilderijen en keramiek | annaskeramiek.nl

Beika Kruid: mandala’s / zendala’s

Facebook: beika.kruid

Ginie Klooster Kloen | textielkunst

Jelly Swart | sieraden

Catharina Glazenburg

Bron: Westerwolde Rijgt

Foto’s: Johannes Velthuis, meer foto’s vindt u op zijn Facebookpagina