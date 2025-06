Elfde editie Oldambtster Nachtrit van start

WINSCHOTEN – Vanmiddag is de elfde editie van de Oldambster Nachtrit van start gegaan.

Alleen de naam van het evenement herinnert aan eerdere edities. Toen werd de Oldambster Nachtrit tussen zonsondergang en zonsopgang gereden. Vandaag werd, evenals vorig jaar, om 17.00 uur gestart. De rit is nu een avondeditie. De zo’n 40 deelnemers hoeven niet tot diep in de nacht door te rijden; de verwachting is dat iedereen voor middernacht ‘binnen’ is. De organisatie is zoals altijd in handen van Round table 41. Dit in samenwerking met Business Rally Events (BRE), bekend van de Beaujolais Trophy en vele andere ritten.

De deelnemers, een aantal doorgewinterd; anderen nieuw, verzamelden zich met hun youngtimers, klassieke auto’s, cabriolets en andere bijzondere voertuigen bij De Klinker. Daar werden door de equipes de meest efficiënte routes uitgestippeld, die via Ommelanderwijk naar Veendam leiden. Het is een puzzelrit, met controle posten, die ongeveer zes tot zes en een half uur duurt. De finish is net als vorig jaar op Oostwold Airport.

Daar wordt de Oldambster Nachtrit afgesloten met een barbecue. ‘De perfecte gelegenheid om na te praten, te genieten van lekker eten en goed gezelschap’, aldus de organisatie.

Catharina Glazenburg

Bron: Round table 41 en Anita Meis

Foto’s en video: Anita Meis