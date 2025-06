Ernstig gewonde bij aanrijding Blijham

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 28 juni, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANDAAG LOKALE BUI | ENKELE WARME DAGEN

Er is vandaag zon maar in de loop van de dag komt er bij ons ook meer bewolking en gaandeweg de middag zou er her en der een kleine bui kunnen vallen. Dat zal vrij lokaal zijn en de meeste plaatsen blijven droog, maar het is vanmiddag dus een tijdje bewolkt. Wel wordt het redelijk warm met 23 of 24 graden en een zwakke tot matige wind uit zuidwest tot west.

Vannacht is het rustig weer met opklaringen en minima rond 14 graden, morgen zijn er juist ’s middags zonnige perioden en dan is het maximum opnieuw 24 graden. De wind draait morgen naar noordwest tot noord en morgenavond is er maar weinig wind.

En die zwakke wind is ook een opmaat naar enkele warme dagen met maandagmiddag ongeveer 27 graden en dinsdagmiddag 31 tot 33 graden. Er is dan nog veel zon maar later is er kans op een onweersbui: daarna zou het woensdag weer wat af moeten koelen.