Nieuws van Damclub Winschoten

WINSCHOTEN, SALOU – Het merendeel van de damverenigingen in Nederland zijn in de zomermaanden gestopt met de reguliere clubavond, waarbij via de onderlinge competitie wordt gestreden om het clubkampioenschap. Om het “damniveau” in deze periode op peil te houden, staan voor de liefhebbers, veel damtoernooien op de damkalender van de KNDB, zoals bijvoorbeeld in Rotterdam, Kortrijk (België) Riga Open World Cup, Golden Praque (Praag), Brunssum, Mildam, Heerhugowaard, Nijmegen en Hoogeveen. Tenslotte gaan in Drachten van 19 t/m 28 augustus de senioren strijden om de NK-titel, met als bijprogramma op zaterdag 23 augustus het 6e meisjes toernooi. Dit toernooi is een promotieactie van de “Droomdamsters” om het dammen onder de meisjes en vrouwen te stimuleren.

Leden Damclub Winschoten actief

Damclub Winschoten timmerde flink aan de weg met de topprestatie van Jakob Pronk uit Winschoten bij het internationale “Salou Open” in Spanje. Jakob kwam met een 12e plaats tot een uitstekende prestatie. Clubgenoot Janick Lanting uit Bad Nieuweschans nam zaterdag 14 juni deel aan het NK-sneldammen, wat een goede 8e plaats opleverde in de juniorencategorie.

Jakob Pronk Salou Open, 3e norm voor MF-titel

Jakob Pronk uit Winschoten nam van zondag 25 mei t/m maandag 2 juni voor de derde keer deel aan het Spaanse “Salou Open” dat sinds 1998 op de internationale damkalender staat. De 114 deelnemers speelden 9 ronden “Zwitsers systeem” onder een speeltempo van “Fischer 80 basis minuten + 1 minuut bonus per zet”. Jakob kwam met 11 punten tot een topprestatie op de 12e plaats in het eindklassement en behaalde hiermee een 3e FMJD-meester resultaat. De hieraan gekoppelde ratingpunten stegen eveneens, namelijk bij FMJD tot 2116 punten en bij de KNDB tot 1229 punten. De Fédération Mondiale du Jeu de Dames oftewel de werelddambond is de overkoepelende organisatie van alle landen.

Kampioen in Spanje werd GMI Alexander Schwartsman, uitkomend voor Israël en spelend in het 10-tal van WSDV uit Wageningen.

Janick Lanting 8e plaats NK-sneldammen

Zaterdag 14 juni stond het NK-sneldammen voor alle categorieën op het programma.

Dat waren behoudens de benjamins: welpen, pupillen, aspiranten, junioren en senioren.

De senioren waren virtueel ondergebracht in 3 ratinggroepen, namelijk de C-groep tot 900 punten, de B-groep van 900 tot 1100 punten en de A-groep vanaf 1100 KNDB ratingpunten.

Het speeltempo voor de 180 deelnemers bedroeg “Fischer 5 basis minuten + 5 seconden per zet”. Plaats van handeling was het Nationaal Denksport Centrum (NDC) “Den Hommel” in Utrecht. Janick Lanting uit Bad Nieuweschans kwam uit in de juniorenklasse waar hij eindigde op een keurige 8e plaats in het eindklassement. Hiermee prolongeerde Janick zijn 8e plaats van de vorige editie.

Catharina Glazenburg

Bron: Geert Lubberink

Foto van Janick Lanting is gemaakt door Geert Lubberink en de foto van Jakob Pronk tegen de latere winnaar GMI Alexander Schwartsman is ingezonden door Damclub Winschoten