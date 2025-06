Fiets mee met NP Drentsche Aa en de AND

ROLDE – Zaterdag 5 juli 2025 houden NP Drentsche Aa en de Agrarische Natuur Drenthe een fietsexcursie over de essen van Anderen, Eext en Rolde. De fietsexcursie is van 9:30 uur tot 13:00 uur, start is vanaf de Gieterstraat 45, 9451 TE Rolde. De afstand is ongeveer 25 km. Voor deze fietsexcursie moet u uw eigen fiets meenemen en is aanmelden verplicht. Dit kan via mailadres drentscheaa@ivn.nl

De coöperatie Agrarische Natuur Drenthe werkt aan verbetering van de biodiversiteit en de duurzaamheid in de agrarische sector. Via het stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) stimuleert de coöperatie de deelnemende landbouwbedrijven om maatregelen te treffen voor weide- en akkervogels en voor diersoorten die afhankelijk zijn van poelen, ruigtes, houtwallen en bosjes. Ook begeleidt de coöperatie de ondernemers bij de uitvoering van deze maatregelen.

De excursie begint met een korte presentatie en een kop koffie, aangeboden door Agrarische Natuur Drenthe in haar kantoor in Rolde. De fietsexcursie gaat langs zichtbare beheermaatregelen in de prachtige omgeving van Anderen, Eext en Rolde.

Deelname aan excursies van Nationaal Park Drentsche Aa is gratis. Na afloop van de excursie heeft u de gelegenheid een vrijwillige bijdrage te geven voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa.

Catharina Glazenburg

Bron: Nationaal Park Drentsche Aa