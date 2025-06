Honderden wandelaars op de been bij Mountos Westerwolde Wandelfestival (Video)

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 29 juni, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON EN WAT WOLKEN | DRIE WARME DAGEN

Het wordt vandaag een fraaie dag met veel zon, al is er vanmiddag tijdelijk ook wat meer bewolking. Maar later vanmiddag en vanavond is het weer overwegend zonnig. Er staat vandaag een zwakke tot matige wind uit west tot noordwest en later uit noordwest tot noord: de maximumtemperatuur voor vanmiddag is ongeveer 23 graden.

Dat is nog niet bijzonder warm, maar de komende dagen wordt dat anders. Morgen begint nog lekker fris met 12 tot 16 graden, maar het warm snel op naar 25 tot 27 graden. Zwakke tot matige oostenwind morgen.

Dinsdag volgt daarna een tropische dag met een maximum van 32 of 33 graden en een zwakke veranderlijke wind. Onweer komt er dan nog niet maar dat kan er woensdag wél komen. Dan wordt het nog 28 of 29 graden maar een noordenwind probeert dan later wat afkoeling te brengen en juist dat geeft kans op regen- en onweersbuien. Donderdag brengt die noordenwind de temperatuur terug tot 23 graden met enkele regenbuien, maar ook wat zon.