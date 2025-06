Nationaal Hitteplan vanaf morgen van kracht

NEDERLAND – Vanaf morgen is voor het hele land het nationaal Hitteplan van kracht. Er worden temperaturen van boven de 30 graden verwacht.

Als het heet is, is het belangrijk om meer aandacht te hebben voor mensen die niet goed voor zichzelf (kunnen) zorgen. Bijvoorbeeld ouderen, mensen met een chronische aandoening of jonge kinderen. Bij deze groepen kan hitte sneller leiden tot gezondheidsproblemen. Het Nationaal Hitteplan helpt om dat zoveel mogelijk te voorkomen.

Het Nationaal Hitteplan is een waarschuwingssysteem. Het RIVM ( Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) informeert organisaties en (zorg)professionals en mantelzorgers over de verwachte hitte. Zij kunnen daar rekening mee houden in de ondersteuning van en omgang met kwetsbare groepen. Op deze manier kunnen ongemakken en gezondheidsproblemen door hitte verminderd en waar mogelijk voorkomen worden. Als het Nationaal Hitteplan actief is, geldt deze oproep voor iedereen: zorg voor elkaar en met name voor kwetsbare groepen zoals ouderen en jonge kinderen.

Wanneer is het Nationaal Hitteplan actief

Het Nationaal Hitteplan wordt actief als er een periode van aanhoudende hitte of extreem hoge temperaturen wordt verwacht. Niet alleen de temperatuur overdag speelt een rol bij deze beslissing. Ook de nachttemperatuur, gevoelstemperatuur en luchtvochtigheid spelen een belangrijke rol. De laatste keer dat het Nationaal Hitteplan van kracht was, was van 10 tot en met 16 augustus 2022.

Symptomen van hittekwalen

Bij langdurige warmte kun je je moe en duizelig voelen, concentratieproblemen hebben en het benauwd hebben. Je handen en voeten kunnen gaan jeuken en je kunt uitslag met blaasjes, hoofdpijn, concentratieverlies en spierpijn krijgen.

Wordt het nog warmer, dan kan je lichaam oververhit raken. Dit merk je doordat je je duizelig voelt, suf wordt en het idee hebt dat je gaat flauwvallen. Neem in dat geval direct contact op met je huisarts.

Adviezen bij hitte:

Blijf uit de zon

Gebruik zonnebrandcrème, ook bij lichte bewolking. Bekijk de zonkracht in de KNMI-app

Drink genoeg water. Neem onderweg ook water mee

Doe geen zware lichamelijke activiteiten tussen 12:00 en 18:00 uur

Let goed op mensen met een kwetsbare gezondheid in uw omgeving

Let ook goed op uw huisdieren

Houd uw woning koel: gebruik zonwering, sluit overdag ramen en deuren en lucht uw huis ’s ochtends vroeg

Laat geen kinderen en huisdieren achter in een dichte auto, ook niet voor een paar minuten

Bekijk zwemwater.nl als u van plan bent te gaan zwemmen in natuurwater.

Bron: KNMI en RIVM