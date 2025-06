Night of the Guitars brengt veel bezoekers op de been

VEENDAM – Stichting Bogdike organiseerde gisteren de zomereditie van Night of the Guitars, een muziekspektakel dat veel bezoekers op de been bracht. Op het Museumplein was het podium opgebouwd voor de muzikanten uit Veendam (of gelieerd aan de Veendammer muziekscene).

De middag stond zoals gebruikelijk gereserveerd voor jong talent. Veelbelovende bands, bestaande uit leerlingen van de Muziek-, Dans- en Theaterschool Veendam die een springplank verdienen.

Vanaf 20.00 uur begon het spektakel Night of the Guitars. In afwisselende en in verschillende samenstellingen worden bekende en minder bekende topnummers gespeeld.

De NotG muzikanten zomereditie 2025 zijn: Bé Brakke, Evert Erents, Jacques Hoefsmit, Erik Drent, Fred Kerdijk, Kitty vd Klugt, Jessica Bos, Rob de Valk, Alex Lutjeboer, Wietze Koning, Gerry Kraan, Erik Aten, Tommie Huisman, Michelle Veldhuis, Petra Erents, Marinus Elzinga en Everhard Sprik die daarnaast ook de presentatie verzorgde.

Grote afwezige was special guest Fred Reining (Left Hand Freddy) die helaas wegens ziekte af moest zeggen.

Bron en foto’s: Peter Panneman