Sfeervolle Groenmarkt in Rosarium Winschoten

WINSCHOTEN – Vandaag kleurt het Rosarium van Winschoten groen tijdens de jaarlijkse Groenmarkt. Nog tot 16.00 uur kunnen bezoekers zich onderdompelen in een gevarieerd en inspirerend aanbod van bloemen, planten en tuinaccessoires, allemaal met aandacht voor natuur, kwaliteit en duurzaamheid.

De Groenmarkt, georganiseerd door de Gemeente Oldambt in samenwerking met Groei & Bloei Winschoten, staat bekend om haar gezellige sfeer en breed assortiment. Denk aan biologische planten, ambachtelijke tuinproducten en duurzame accessoires die passen bij een milieubewuste levensstijl. Een perfecte gelegenheid om ideeën op te doen voor de eigen tuin of balkon.

Rozenpracht in volle bloei

Een absolute blikvanger tijdens het evenement is de uitbundige rozenpracht in het Rosarium. Met maar liefst 320 verschillende rozenrassen en in totaal zo’n 20.000 bloeiende rozenstruiken is het park een ware lust voor het oog én de neus. Voor liefhebbers van groen en bloemen is dit dé kans om te genieten van geurige kleurenpracht in een unieke setting.

Workshops, entertainment en lekkers

Naast het uitgebreide aanbod op de markt zelf, is er volop beleving. Een lokale ondernemer verzorgt een creatieve workshop bloemstukken maken. Nieuw dit jaar is de aanwezigheid van illustrator en sneltekenaar Reinoud Bekkema, die live portretten maakt. Een origineel souvenir om mee naar huis te nemen!

Voor een hapje en een drankje kunnen bezoekers terecht bij Gastrobar Mood, sfeervol gelegen midden in het park.

Praktische informatie

De Groenmarkt vindt plaats in het Rosarium in Winschoten. De locatie is eenvoudig bereikbaar via de Mr. D.U. Stikkerlaan of de Parklaan. De toegang is gratis.

Tekst en foto’s: Catharina Glazenburg. Meer foto’s vindt u HIER.