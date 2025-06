Drie dagen fietsen tijdens Week der Besten

VLAGTWEDDE – Ook dit jaar is in het programma van de Week der Besten (van 8 t/m 17 augustus) weer de fietsdriedaagse Vlagtwedde opgenomen. Het betreft de 41e editie van dit fietsevenement door de mooie streken rond Vlagtwedde en wel op maandag 11, dinsdag 12 en woensdag 13 augustus. Voor diegene die één van deze dagen niet in de gelegenheid is te fietsen, is er een inhaaldag op donderdag 14 augustus. Behalve op deze donderdag kent de fietsdriedaagse Vlagtwedde iedere dag een korte en een lange route. De afstand van de korte route kan variëren tussen de 20 en 25 kilometer; de lange route is steeds ca. 40 kilometer.

De start van de fietstochten is iedere dag tussen 15.00 en 18.00 uur op het plein bij Jeugdsoos Bthere op de hoek van de Wilhelminastraat / Kraaikampweg in Vlagtwedde. De organisatie stelt het erg op prijs dat er met gepast geld wordt betaald; er kan niet worden gepind. Dit laatste kan ook gelden voor een stempel- / pauzeplaats. De deelnemers krijgen bij de start van iedere tocht een traktatie mee voor onderweg en na drie routes te hebben gefietst is er voor iedere deelnemer een leuk aandenken aan deze fietsdriedaagse.

De routes van deze fietsdriedaagse worden andermaal in een mooi boekje verwerkt, zodat de tochten ook nog eens gefietst kunnen worden als daar tijdens de Week der Besten niet direct de mogelijkheid toe is. Het boekwerkje kwam tot stand met dank aan Beeldend Media in Vlagtwedde.

De organisatie van deze eenenveertigste fietsdriedaagse Vlagtwedde hoopt dan ook dat de data alvast in de agenda worden gezet, zodat er ook dit jaar weer veel fietsers verwelkomd kunnen worden.

Catharina Glazenburg

Bron: SBT Vlagtwedde, Jikke Pleiter – Kerlien