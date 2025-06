Erfgoedpartners en Centrum Groninger Taal en Cultuur verder onder een naam

GRONINGEN – Erfgoedpartners en Centrum Groninger Taal & Cultuur presenteren zich vanaf 1 juli 2025 onder één naam: Erfgoed in Groningen. Daarmee ontstaat een herkenbare steuninstelling voor alles wat met erfgoed in de provincie Groningen te maken heeft – van musea tot streektaal, van molens tot verhalen.

De nieuwe naam weerspiegelt wat al langer praktijk is: een nauwe samenwerking tussen beide organisaties. Waar Erfgoedpartners zich sinds haar oprichting in 2011 richt op ondersteuning van erfgoedinstellingen zoals musea, molens en orgels, is Centrum Groninger Taal & Cultuur gespecialiseerd in het bevorderen van de Groninger streektaal en cultuur. Onder de vlag van Erfgoed in Groningen blijft dit brede palet aan activiteiten bestaan. De functies en taken van beide organisaties blijven ongewijzigd – alleen de naam verandert. ‘Door de steeds kunstmatiger aanvoelende tweedeling tussen onze organisaties op te heffen, kunnen wij ons werk efficiënter doen. Dat komt de zichtbaarheid van ons werk ten goede’ zegt directeur Roeli Broekhuis daarover.

Wat is Erfgoed in Groningen?

Erfgoed draagt bij aan de kwaliteit van leven, de inrichting van onze leefomgeving en de identiteit van Groningers. Erfgoed in Groningen zet zich daarom in voor een sterk erfgoedveld. Samen met erfgoedinstellingen, vrijwilligers, professionals én iedereen die erfgoed gebruikt of belangrijk vindt, houdt ze het erfgoed van Groningen relevant en levendig – voor nu en voor de toekomst. Wat het veld en de samenleving nodig hebben is daarbij leidend.

Zo helpt Erfgoed in Groningen instellingen, netwerken, overheden en inwoners om het verhaal van Groningen vorm te geven – een verhaal waarin gebouwen, voorwerpen, taal, gebruiken en geschiedenis samenkomen. De organisatie biedt ondersteuning en advies, maar is ook onderzoeker, uitvoerder en kennisdeler. Ze is aanjager als dat nodig is en ondersteunt waar mogelijk. Op die manier draagt ze bij aan betekenisvol en toegankelijk erfgoed in Groningen, voor iedereen.

Wat doet Erfgoed in Groningen?

Erfgoed in Groningen geeft advies aan musea en erfgoedorganisaties, organiseert bijeenkomsten en trainingen, en ondersteunt bij onderwerpen als collectiebeheer, vrijwilligersbeleid en publieksbereik. Met cursussen Gronings, lesmateriaal, publicaties, projecten voor jongeren en evenementen in het Gronings zet de organisatie zich in voor het behoud en het doorgeven van de Groninger streektaal en cultuur. Ook werkt ze aan het zichtbaar en toegankelijk maken van erfgoed, bijvoorbeeld via publieksprojecten, sociale media en (online)platforms zoals Collectie Groningen en De Verhalen van Groningen.

Erfgoed in Groningen blijft daarmee hét aanspreekpunt voor iedereen die zich bezighoudt met het erfgoed van onze provincie. Onder één naam, met dezelfde toewijding.

