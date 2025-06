Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 30 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZOMERSE MAANDAG | TWEE HEEL WARME DAGEN

Het wordt vandaag een mooie zomerse dag want er is heel veel zon met misschien een paar stapelwolken die gaan ontstaan. Er staat een zwakke tot matige oostenwind. De temperatuur stijgt geleidelijk tot rond de 25 graden-grens, maar die oostenwind geeft vanmiddag ook nog wel wat verkoeling. Want het is vandaag bij ons zeker nog niet benauwd.

Morgenmiddag- en morgenavond wordt dat wellicht anders want niet alleen stijgt de temperatuur morgenmiddag naar 31 of 32 graden, maar later zal de vochtigheid ook wat toenemen en morgenavond is er kans op een onweersbui. Er is morgen een zwakke zuidoostenwind.

Woensdag kan het zeker ook nog 30 graden (of meer) worden, maar dan gaat de wind draaien naar het noorden. Daarmee neemt de kans op enkele regen- en onweersbuien ook toe, waarna het ‘s avonds af zou moeten koelen tot 20 graden. Donderdag is het de hele dag zo’n 20 graden en vrijdag en volgend weekend waarschijnlijk 20-22 graden. Donderdag valt eerst nog wat regen maar verder zijn er donderdag en vrijdag zonnige perioden.