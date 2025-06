Stichting vrienden van de Tjamme organiseert verrassingsmiddag

BEERTA – Op vrijdagmiddag 27 juni jl. was het groot feest in de Tjamme in Beerta. De Stichting Vrienden van de Tjamme had een verrassingsmiddag georganiseerd voor de bewoners, personeel en vrijwilligers van de Tjamme.



De Stichting werkt sinds kort met een wensboom. Iedereen kan daar een wens in hangen en het bestuur beoordeelt of de wens te vervullen is. Al vele kleine wensen konden worden vervuld! Medewerkster Alie Nobbe had voor de bewoners een optreden van Wia Buze gewenst en het bestuur is hiermee aan de slag gegaan. En om de verrassing compleet te maken werd het geheim gehouden wie de artiest was.

Ook Erik Hulsegge was gestrikt om deze bijzondere wensboom middag te presenteren en hij had de lachers op zijn hand toen hij een van zijn prachtige verhalen voorlas. Wia en Erik hebben er een onvergetelijke middag van gemaakt en iedereen heeft genoten!



Om de middag helemaal te laten slagen heeft het bestuur van Stichting Vrienden van de Tjamme, Erik Haan van het activiteiten-team een nieuwe Smart-TV aangeboden. Het was hun wens om voor de bewoners deze TV in de recreatiezaal te hebben zodat ze makkelijker filmpjes ed. kunnen tonen. Het was een zeer geslaagde middag!

Catharina Glazenburg

Bron en foto’s: Stichting Vrienden van de Tjamme