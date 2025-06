Wespen verhuizen in plaats van verdelgen: samenwerking voor diervriendelijke aanpak van wespenoverlast

NOORD-NEDERLAND – De overlast van wespennesten roept bij veel mensen de reflex op om meteen naar de gifspuit te grijpen. Maar dat kan ook anders, zo bewijzen de Wespenstichting en Ottens & Lotz Pest Control. Beide organisaties zijn deze zomer een samenwerking gestart om wespennesten op een diervriendelijke, gifvrije manier te verplaatsen in plaats van te bestrijden. Deze aanpak wordt nu toegepast in de drie noordelijke provincies: Groningen, Friesland en Drenthe.



Met de nieuwe werkwijze willen beide partijen een oplossing bieden bij wespenoverlast met behoud van de nesten. Waar wespen voor velen vooral hinderlijk zijn, benadrukken beide partijen juist hun belangrijke rol in het ecosysteem. “Wespen zijn natuurlijke opruimers en bestuivers. Ze horen bij onze natuur,” aldus Remco Ottens van Ottens & Lotz Pest Control. “Tegelijkertijd begrijpen we dat ze soms overlast veroorzaken. Deze methode biedt een oplossing voor onze klanten en draagt bij aan het behoud van de wespen.”



Wespenkasten

Wanneer een wespennest zich op een voor mensen hinderlijke plek bevindt – bijvoorbeeld onder een dakrand, in een struik of in de grond – wordt het nest voorzichtig verwijderd en geplaatst in een speciaal ontwikkelde ‘wespenkast’. Deze kast maakt het mogelijk om niet alleen het nest veilig te kunnen verplaatsen, ook losvliegende wespen worden met een zachte zuigtechniek opgevangen, zonder ze te beschadigen. Zijn alle wespen verzameld in de wespenkast, dan wordt deze meegenomen en overhandigd aan de Wespenstichting. Deze plaatst het op een rustige, natuurlijke locatie op minimaal drie kilometer afstand. Dit voorkomt dat de wespen terugkeren naar hun oorspronkelijke plek.



Wanneer het niet lukt om alle wespen op dat moment op te vangen, wordt alleen het nest alvast in de kast geplaatst. ’s Avonds, wanneer de wespen zijn teruggekeerd naar het nest, wordt de kast afgesloten en meegenomen.



Een groeiende behoefte aan gifvrije oplossingen

De belangstelling voor diervriendelijke en chemievrije oplossingen neemt zichtbaar toe, merken beide organisaties. “Sinds we enkele jaren geleden onze natuur- en diervriendelijke oplossingen voor wespennesten hebben geïntroduceerd, merken we dat de belangstelling hiervoor toeneemt.” zegt Sjoert Fleurke, voorzitter van de Wespenstichting. “Er zijn mensen die de wespen liever laten leven, of gewoon geen gif willen inzetten, maar ook binnen de wereld van de dierplaagbeheersing zien we verandering. Zo hebben we al enkele dierplaagbeheerders opgeleid en heeft een beslissingnemer binnen een groot bedrijf dit jaar deelgenomen aan onze cursus. Ook daar kijkt men verder, omdat de samenleving meer vraagt om methoden zonder gif.”



Ottens onderschrijft dat beeld: “Als bedrijf zijn we voortdurend op zoek naar manieren om op een gifvrije en diervriendelijke manier met dierplagen om te gaan. De samenwerking met de Wespenstichting past daar perfect bij. We zijn trots dat we kunnen bijdragen aan een oplossing die niet alleen onze klanten helpt, maar ook het welzijn van de wespen respecteert.”



Samenwerking met gemeenten en toekomstvisie

De dienstverlening richt zich op zowel particulieren als bedrijven en overheden. Gemeenten worden actief betrokken bij het aanwijzen van geschikte herplaatsingslocaties voor de wespennesten. Die worden zorgvuldig gekozen: plekken waar de dieren hun natuurlijke gedrag kunnen voortzetten zonder dat ze voor overlast zorgen.



De samenwerking tussen Ottens & Lotz Pest Control en de Wespenstichting werd afgelopen winter formeel vastgelegd en is bedoeld als een duurzame verbintenis voor de langere termijn. “



Over de organisaties

De Wespenstichting zet zich in voor het behoud van wespen en hun ecologische functie. De stichting wil het bewustzijn over het belang van deze vaak verguisde insecten vergroten en biedt praktische, ecologisch verantwoorde oplossingen voor overlast.



Catharina Glazenburg

Bron: Wespenstichting