Zomerleesfestival Veendam – een middag voor zomers leesplezier

VEENDAM – Op woensdag 16 juli wordt het terrein van Leer- en SportPark (LSP) de Lange Leegte aan de Langeleegte 16a in Veendam omgetoverd tot een bruisend festivalterrein tijdens het Zomerleesfestival. Samen met Veendam Beweegt en vanBeresteyn organiseert Bibliotheek Veendam een speciaal festival voor kinderen (2 – 12 jaar).



Van 13:00 tot 16:00 uur zijn kinderen en hun (groot)ouders van harte welkom voor een gratis, feestelijke middag vol leesplezier, creatieve activiteiten en zomerse verrassingen.



Wat is er te beleven?

Een uitgebreide en afwisselende programmering met onder meer:

⦁ Een vrolijke en nostalgische draaimolen

⦁ Schminken en knutselen

⦁ Voorlezen door Tinette, jarenlang het vertrouwde gezicht van de Voorleestent en bekend als dé Voorleesconsulent voor BoekStart en consultaties voor kinderen van 0 tot 4 jaar in Veendam

⦁ Verassend kindertheater

⦁ Lezen in een relaxte zomerse setting, inclusief strandstoelen

⦁ Silent disco

⦁ Leuke spellen zoals boeken stapelen en lettervissen

⦁ Een spannende boekenbingo, een speurtocht waarbij kinderen op zoek gaan naar negen verstopte aanwijzingen op het festivalterrein

⦁ Voetballen met robot Dash

⦁ Hilarisch bubbelvoetbal, waarbij spelers in grote opblaasbare bubbels stappen, waardoor een spel ontstaat dat zowel lachwekkend als uitdagend is.

⦁ Coole circusactiviteiten

⦁ Gratis ijs voor alle kinderen

⦁ Koffie en thee voor ouders om even bij te komen

Voor de vroege vogels

De eerste 100 kinderen ontvangen een verrassend cadeau dat ze zelf mogen uitkiezen. Aanmelden is gratis en kan via de website van Bibliotheek Veendam.

Deze feestelijke middag is bedoeld om kinderen op een speelse manier enthousiast te maken voor lezen en verhalen, met aandacht voor ontspanning, beweging en creativiteit.



Het Zomerleesfestival is mogelijk gemaakt dankzij een gulle gift van Anita Tijsma, vertrekkend directeur van woningcorporatie Acantus. Acantus beheert circa 14.000 huurwoningen in Noordoost- en Oost-Groningen.

Praktische informatie:

Datum: Woensdag 16 juli

Tijd: 13:00 – 16:00 uur

Locatie: LSP, Langeleegte 16a, Veendam

Aanmelden: groningsebibliotheken.nl/veendam

Catharina Glazenburg

Bron: Maaike Hermse