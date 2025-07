Toename incidenten in asielopvang: leefbaarheid onder druk, maar spreidingswet biedt perspectief

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 1 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

TROPISCHE MIDDAG | MORGEN KANS OP ONWEER

Het is vandaag nog redelijk fris begonnen na een minimumtemperatuur van 12 graden maar het wordt een echte tropische dag. Want door de zon en een zwakke oostenwind gaat de temperatuur per uur omhoog, om later vanmiddag uit te komen op 32 of 33 graden. De lucht is nog redelijk droog maar het wordt een heel warme avond want dan is er ook maar weinig wind.

Vannacht daalt het naar minima rond 16 graden en morgen stijgt het nog naar 28 tot 30 graden, maar in de middag en morgenavond is er kans op onweersbuien. Er komt dan een noordwestenwind en die brengt morgenavond geeft uiteindelijk afkoeling tot onder de 20, maar door de kans op buien is het morgenmiddag toch drukkend warm.

Donderdag en vrijdag is het dan weer anders met zon en stapelwolken met 20 graden en een matige westenwind. In het weekend is het ook niet heel warm met zaterdag 23 graden en zondag 21 graden. Zaterdag is meestens droog, zondag valt er af en toe regen.