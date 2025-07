Het Nationaal Monument Seksueel Geweld komt in Winschoten

Foto: Stichting No Need to Hide

GRONINGEN, WINSCHOTEN – Onlangs heeft de stichting No Need to Hide een crowdfundingsactie gelanceerd voor de realisatie van het Nationaal Monument Seksueel Geweld. Een uniek en symbolisch eerbetoon voor troost en bezinning als het gaat om seksueel geweld. Het monument komt in Winschoten te staan.

De stilte doorbreken

Iedereen kent iemand, maar toch blijft het nog vaak stil. Bij dit monument is er ruimte voor de verhalen die te lang zijn weggestopt. En het doorbreekt de stilte waar schaamte en schuld vaak overheersen. Dit monument is een begin, voor bewustzijn, openheid en verandering. Het idee ontstond bij het Gronings offensief tegen seksueel geweld. Een tweejarig actieplan in de provincie Groningen met als doel om de volgende generatie Groningers op te laten groeien zonder de angst en de schade van seksueel geweld.

Gehoord worden

“Terwijl we bezig waren met dit monument door en voor Groningers, beseften we ons dat er in het hele land nog niet zoiets bestaat. Dus hebben we onze plannen omgegooid en er een nationaal monument van gemaakt, want slachtoffers en omstanders verdienen het om gehoord te worden”, deelt Fetzen de Groot, projectleider van het Gronings offensief tegen seksueel geweld. No Need to Hide is de opdrachtgever. Het concept en de uitvoering wordt gerealiseerd door beeldhouwer Natasja Bennink uit Ezinge.

Crowdfunding gestart

De stichting is, naast de fondsenwerving, een crowdfunding gestart om de kosten te financieren. Iedereen kan een bijdrage leveren via Voordekunst. Het monument wordt bij een succesvolle financiering op 25 november 2025 onthult in het Rosarium in Winschoten.

Catharina Glazenburg

Bron/foto’s: Stichting No Need to Hide