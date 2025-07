DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Papenburg

Gisteren is tussen 10.35 en 13.00 uur op een parkeerplaats aan de Rathausstraße 11 in Papenburg een blauwe Ford aangerede. De schade bedraagt 1.000 euro. De veroorzaker is onbekend. Getuigen worden verzocht de politie van Papenburg te bellen, 04961/9260.

In de nacht van vrijdag 27 juni 2025 eindigde een achtervolging met een BMW in een verkeersongeval in Papenburg. De politie is nu op zoek naar getuigen, met name naar een groep mensen die door het rijgedrag van de auto in gevaar waren.

Rond 02:10 uur reed een patrouillewagenploeg over de Splittingstraat richting Surwold toen een BMW 4-serie hen ter hoogte van de kruising met de Burlageweg naderde. De agenten besloten de auto te laten stoppen, maar zodra de patrouillewagen keerde, accelereerde de BMW scherp en ontweek de controle.

Ondanks dat de hulpdiensten direct een achtervolging instelden, konden ze de auto aanvankelijk niet inhalen. De BMW sloeg met hoge snelheid linksaf de Bethlehemstraat in. Verschillende mensen brachten zich in paniek in veiligheid; één persoon sprong zelfs in een heg. De achtervolging werd voortgezet over de Barenbergstraat en de Schäfereiweg. Het voertuig werd uiteindelijk teruggevonden op een oprit aan de Schäfereiweg.

Bij de daaropvolgende inspectie bleek de BMW schade aan de voorzijde te hebben opgelopen. Uit het onderzoek bleek dat er eerder op de kruising Splitting rechts en Bethlehem rechts een botsing tegen een tuinmuur had plaatsgevonden. Een 37-jarige man wordt ervan verdacht de auto te hebben bestuurd. De politie doet onderzoek naar vermoedelijk het verlaten van de plaats van het ongeval en andere verkeersovertredingen. Getuigen worden verzocht de politie van Papenburg te bellen, 04961/9260.

Vanmorgen is op de Süderweg in Papenburg om 10 uur een 70 jarige fietsster aangereden. De vrouw zag vermoedelijk door de felle zon een van rechts komende auto over het hoofd. Zij is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht.

Sögel

Gisteren is tussen 11.45 en 12.30 uur bij een woning aan de Tünneken in Sögel ingebroken. Er is geld gestolen. De schade bedraagt 1.500 euro.

Tussen zondag en dinsdag is bij een verkoopruimte bij een klimwand aan de Zum Raddesee in Sögel ingebroken. Ook daar werd geld gestolen. De schade bedraagt meerdere honderden euro’s.

Getuigen worden verzocht de politie van Sögel te bellen 05952/93450.

Meppen

Tussen 20 en 25 juni is bij een dubbele woning aan de Kuhfehnweg in Meppen ingebroken. Deze woning wordt momenteel verbouwd. Er is bouwmateriaal, zoals elektriciteitskabel en dakgoten, gestolen. De schade bedraagt 19.200 euro. Getuigen worden verzocht de politie van Meppen te bellen 05931/9490.

Op een parkeerplaats aan de Herzog-Arenberg-Straße in Meppen is tussen maandag 19.00 en dinsdag 08.00 uur een zwarte Renault Laguna aangereden. De schade wordt op 1.000 euro geschat.

Dinsdag is tussen 15.45 en 16.15 uur op een parkeerplaats aan de Schullendamm een zwarte VW Tiguan bekrast. De schade zit aan de passagierszijde van de auto. De schade bedraagt 200 euro.

Getuigen worden verzocht de politie van Meppen te bellen 05931/9490.

Haren

Donderdag 26 juni botsten in de wijk Erika in Haren om 6.35 uur een witte VW Polo en een scooter tegen elkaar. Dit gebeurde op de kruising Marienstraße / B 408. De bestuurder van de scooter is er via de B408, richting Nederland vandoor gegaan. Getuigen worden verzocht de politie van Meppen te bellen 05931/9490.

Weener

Bij een ongeval op de Tichelwarfer Straße zijn vannacht om 00.24 uur drie personen gewond geraakt. Een 22 jarige inwoner van Weener verloor door te hoge snelheid de controle over zijn voertuig, botste tegen de stoeprand en kwam vervolgens slingerend over de Boenster Straße tegen de gevel van een woning tot stilstand. Hij en een 23 jarige vrouw en een 25 jarige man, die bij hem in de auto zaten, raakten lichtgewond. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol te verkeren. Een blaastest wees 1.13 promille aan. Ook was hij niet in het bezit van een rijbewijs. Er is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De woning is bij het ongeval ernstig beschadigd geraakt.

Om 20.30 uur gisteravond is aan de Pannenbergstraße een heg in brand geraakt. De heg is over een afstand van 7 meter afgebrand. Een geparkeerde vrachtwagen raakte eveneens beschadigd. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.

Bunde

In de nacht van maandag op dinsdag is op de Deichstraße ter hoogte van huisnummer 3 iemand tegen een verkeersbord gebotst. Ter hoogte van de aanrijding zijn diverse auto-onderdelen aangetroffen. De auto van de veroorzaker van de aanrijding moet gezien de hoeveelheid onderdelen behoorlijk beschadigd zijn. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen.

Haselünne, Lathen, Herzlake

Op 25 juni zijn in supermarkten in Haselünne, Lathen en Herzlake pakken “Jacobs Krönung” koffie gestolen. In Haselünne, in een supermarkt aan de Lähdener Straße, stalen onbekende daders ongeveer 100 pakken koffie ter waarde van ongeveer € 699. Volgens de huidige informatie laadden de daders een winkelwagentje vol met de goederen en brachten deze naar een nabijgelegen geparkeerde auto. Diezelfde dag, rond 19:20 uur, vond er nog een incident in een supermarkt aan de Kreuzstraße in Lathen plaats. Er werden ongeveer 105 pakken koffie ter waarde van ongeveer € 734 gestolen. De daders leidden opzettelijk een getuige af en vluchtten vervolgens onopgemerkt in een auto. In Herzlake probeerden de daders ook een grote hoeveelheid koffie te stelen. Deze misdaad werd echter kennelijk verijdeld. De politie van Lathen ontvangt graag informatie via 05933/924570.

Catharina Glazenburg

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland