Royal Avebe stelt basisprijs teeltjaar 2025 vast op €110

VEENDAM – Royal Avebe heeft de basisprijs voor het A-volume voor teeltjaar 2025 vastgesteld op €110 per ton aardappelen. Dit is bijna 5% hoger dan het afgelopen teeltjaar.

In teeltjaar 2024 was de basisprijs voor het A-volume €105 per ton, en is de campagneprijs op €115 per ton uitgekomen. Dit jaar is de basisprijs dus vastgesteld op €110 per ton aardappelen bij 19% zetmeel en inclusief ledentoeslag van €5,- per ton. De campagneprijs maakt Avebe na afloop van de aardappelcampagne, in mei 2026, bekend.

David Fousert, CEO van Royal Avebe: “Ondanks de vele onzekerheden in de wereld lukt het ons om de stijgende lijn in de basisprijs voort te zetten. Voorbeelden van deze onzekerheden zijn de wereldwijde geopolitieke spanningen, schommelingen in de euro/dollar-koers en importheffingen in de VS. Op veel van deze ontwikkelingen hebben we geen invloed, maar ze raken Avebe wel. Dankzij onze strategie Versterken en Versnellen, zijn we wendbaarder en staan we sterker. Dat geeft ons de ruimte om ook in deze omstandigheden een hogere basisprijs vast te stellen.”

Voortgang strategie Versterken en Versnellen

Op dinsdag 1 juli is de ledenraad van Avebe tijdens de ledenraadsvergadering geïnformeerd over de voortgang van de strategie Versterken en Versnellen. De coöperatie boekt hierin duidelijke vooruitgang. Er wordt onderscheidende waarde gecreëerd met Avebe’s productportfolio, waarbij de klant centraal staat.

Er zijn diverse veelbelovende ontwikkelingen in nieuwe toepassingen van Avebe’s producten. Daarnaast laat het areaal zetmeelaardappelen voor Avebe een lichte groei zien. Zoals voorzien in deze strategische periode, vindt die groei met name plaats in Duitsland.

Stand van zaken in het veld

De gewassen met zetmeelaardappelen zijn de afgelopen hard gegroeid. Dit komt onder andere door het vroege voorjaar. In zowel Nederland als Duitsland liggen de gewassen zo’n 10 dagen voor op het gemiddelde groeiseizoen. De groei en ontwikkeling van de gewassen volgen ze op de voet door rooiproeven uit te voeren.

Catharina Glazenburg

Bron: AVEBE