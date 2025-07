Terrein bij De Meet voorkeur locatie gezamenlijke onderwijsvoorziening Bellingwolde

BELLINGWOLDE – Op 30 januari vond een bijeenkomst over de toekomst van het onderwijs in Bellingwolde plaats. De waardevolle input die belangstellenden daar gaven werd verwerkt in een locatiekeuzedocument, opgesteld door adviesbureau BügelHajema. Op basis daarvan heeft het College van Burgemeester en Wethouders van Westerwolde een voorkeur locatie aangewezen: het terrein van De Meet.

Wat betekent dat?

De Meet is op dit moment de meest kansrijke plek voor de nieuwe, gezamenlijke onderwijsvoorziening voor OBS Oosterschool, OBS Westerschool, CBS De Wegwijzer en het Dollard College. De keuze is nog niet definitief. De gemeente moet eerst onderzoeken of de locatie daadwerkelijk geschikt is. Daarvoor kijkt men onder andere naar verkeer, bodem, ruimte en technische haalbaarheid. Bij een positieve uitkomst wordt een stedenbouwkundig plan gemaakt.

Voor deze fase vraagt de gemeente aan de gemeenteraad een voorbereidingskrediet. Is de locatie daadwerkelijk geschikt, dan wordt een uitvoeringsplan opgesteld. De raad wordt dan gevraagd ook hiervoor budget beschikbaar te stellen. Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om te beslissen of het plan kan worden uitgevoerd.

Samen op één locatie

Een gezamenlijke locatie biedt kansen om het onderwijs in Bellingwolde toekomstbestendig te organiseren. Leerlingen profiteren van een veilige, toegankelijke plek met ruimte voor samenwerking, maatwerk en goede doorstroming tussen basis- en voortgezet onderwijs. De gemeente begeleidt dit proces, maar de uiteindelijke keuze om samen op deze locatie verder te gaan ligt bij de schoolbesturen.

Toekomst van De Meet

De Meet blijft in het plan behouden. Dat betekent dat voorzieningen voor het dorp blijven bestaan, maar dat wil niet zeggen dat alles blijft zoals het is. De gemeente onderzoekt welke functies in de toekomst het beste bij het gebouw passen. In het plan komt de nieuwe school dichtbij de sporthal, zodat leerlingen veilig naar gym kunnen zonder een drukke weg over te steken.

Hoe nu verder?

Als de raad akkoord gaat met het voorbereidingskrediet en de onderzoeken gunstig uitvallen, volgt een stedenbouwkundig plan voor het terrein van De Meet en de directe omgeving. Hierin is ook aandacht voor bereikbaarheid en verkeersveiligheid. De werkzaamheden kunnen naar verwachting eind 2026 starten. Mogelijk is daarvoor een wijziging van het omgevingsplan nodig.

Catharina Glazenburg

Bron: Gemeente Westerwolde