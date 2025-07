Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 2 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZEER WARME DAG | VANAVOND STERKE AFKOELING

Bij ons is het vanochtend nog vrij zonnig en het wordt snel warmer, terwijl een paar regen- en onweersbuien via het Waddengebied wegtrekken naar zee. Vanmiddag is er eerst ook zon en het wordt zeer warm, met maximumtemperaturen bij ons van 33 tot 35 graden. Maar er komt meer bewolking en in de namiddag en vanavond draait dat hier ook uit op regen- en onweersbuien. Daar kan ook een zwaardere onweersbui bij, mogelijk met hagel en windstoten. De wind draait aan het eind van de middag naar het noordwesten en dat geeft vanavond een afkoeling tot ca. 20 graden.

Vannacht geeft dat front van vanavond eerst nog wat regen en morgenochtend is er nog kans op een enkele regenbui. Maar verder is het morgen compleet ander weer, met een afwisseling van zonnige perioden en stapelwolken. De temperatuur is morgen ook maar 20 graden en de wind is verkoelend met windkracht 3 tot 4.

Vrijdag is er een zuidwestenwind. Die geeft droog weer met een middagtemperatuur rond 22 graden. In het weekend is het op zaterdag zo’n 23 graden en zondag ongeveer 20. Er is nog wel een beetje zon maar later op zaterdag en vooral op zondag vallen er ook enkele buien.