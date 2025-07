Excursie over het leven van de boeren die in Balloo hunebedden bouwden

DEURZE, BALLOO – Zondag 20 juli 2025 wordt door Nationaal Park Drentsche Aa een fietsexcursie over het leven van de boeren die in Balloo hunebedden bouwden gehouden. De excursie is van 11:00 uur tot 15:00 uur en start vanaf de NP Toegangspoort Deurze, bij het Bezoekerscentrum NP Drentsche Aa in Deurze. Voor deze fietsexcursie moet u uw eigen fiets meenemen en is aanmelden verplicht. Dit kan via mailadres drentscheaa@ivn.nl

De excursie bestaat uit fietsen en wandelen in ca. 4 uur – ca. 20 km door een deel van het Nationaal Park Drentsche Aa met heel wat landschappelijke en historische hoogtepunten: beekdal Deurzerdiep, Tumulibos, Kampsheide, esdorp Balloo, Ballooërveld, hunebed Rolde, beekdal Rolderdiep.

Deze excursie is gebaseerd op het boek ‘Het leven van boeren die Hunebedden bouwden’ van Hein Klompmaker. Dankzij de archeologische inzichten in dit boek kunnen we ons voorstellen hoe de boeren 5000 jaar geleden rond Balloo geleefd kunnen hebben. En hoe ze omgingen met voorspoed en tegenslag en welke rol de hunebedden daarbij speelden.

Ook wordt een sprong naar innovaties van de boeren vandaag de dag gemaakt, gericht op biodiversiteit. Dat doen ze in samenwerking met Agrarische Natuur Drenthe (AND). De fietstocht is ongeveer 20 km, waar nodig wordt de fiets even aan de kant gezet, om te voet landschappelijke en historische details te bekijken. Zelf je eigen fiets en eten en drinken voor de lunch meenemen.

Deelname aan excursies van Nationaal Park Drentsche Aa is gratis. Na afloop van de excursie heeft u de gelegenheid een vrijwillige bijdrage te geven voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa.

Catharina Glazenburg

Bron: Nationaal Park Drentsche Aa