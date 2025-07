nwoners van de provincie Groningen kunnen vanaf maandag 7 juli een week lang gratis een elektrische driewielfiets uitproberen. Fietsen is gezond, duurzaam en het draagt bij aan een prettige leefomgeving. In samenwerking met Groningen Bereikbaar zet de provincie Groningen daarom in op het stimuleren van fietsen. Omdat niet iedereen op een fiets met twee wielen kan fietsen, kunnen inwoners nu een elektrische driewielfiets uitproberen en kijken of dit iets voor hen is.

De elektrische driewielfiets heeft twee wielen aan de achterkant en één wiel aan de voorkant. Daarmee is de fiets stabiel en blijft deze in evenwicht. Voor mensen die een minder goede balans hebben of niet kunnen of durven fietsen op een fiets met twee wielen, kan de elektrische driewielfiets een goed alternatief zijn. Op de elektrische driewielfiets ben je actief bezig, veilig onderweg en kun je er zelfstandig op uit blijven gaan. En de driewielfiets ziet er ook nog eens modern uit.

“We vinden het belangrijk dat iedereen die wil fietsen, kan fietsen. Want fietsen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld door een lichamelijke beperking of door onbekendheid met verschillende soorten fietsen. Met deze actie hopen we Groningers aan te spreken die graag willen fietsen, maar dat op een tweewielfiets niet kunnen,” licht gedeputeerde Erik Jan Bennema toe.

Inwoners die de fiets een week willen uitproberen kunnen de fiets reserveren via de website van Groningen Bereikbaar en ophalen in Bedum. In overleg is er een haal- en brengservice mogelijk voor inwoners in de gemeenten Groningen en Het Hogeland.

Voor meer informatie en voor het reserveren van de fiets kunt u terecht op www.groningenbereikbaar.nl/driewielfiets.

Catharina Glazenburg

Bron: Provincie Groningen