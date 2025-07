Groep 8 van CBS Maranatha schittert tijdens filmpremière in De Klinker

WINSCHOTEN– Woensdag 2 juli was een dag om nooit te vergeten voor de leerlingen van groep 8 van CBS Maranatha. In een heuse filmpremièrestijl namen zij afscheid van hun basisschooltijd met de vertoning van hun eigen eindfilm “Back to School” in Cultuurhuis De Klinker.

Een entree in stijl

De leerlingen arriveerden als echte sterren: in klassieke brandweerauto’s werden ze feestelijk naar het theater gebracht. Gehuld in stijlvolle outfits, geheel volgens de dresscode, liepen ze over de rode loper alsof ze op een filmfestival waren. De sfeer zat er meteen goed in!

Film als afscheid

De afgelopen weken werkten de leerlingen hard aan hun eindfilm. “Back to School” is niet alleen een creatief project, maar ook een mooie herinnering aan hun tijd op de basisschool. In De Klinker ging de film in première, met ouders, leerkrachten en andere belangstellenden als trotse toeschouwers.

Feestelijke afsluiting

Na de film was er tijd voor een feestelijk drankje in het Theatercafé. Daar werd volop nagepraat en genoten van dit bijzondere moment. Het afscheid van de basisschool was hiermee niet alleen emotioneel, maar ook feestelijk en uniek.

Voor groep 8 van Maranatha is het schooljaar op een geweldige manier afgesloten – klaar voor de volgende stap!

Catharina Glazenburg

Bron en foto’s: CBS Maranatha