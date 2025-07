Ontdek het boerenleven van vroeger: Vier open dagen bij boerderij Hermans Dijkstra in Midwolda

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 3 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

12 GRADEN KOELER | BUIEN IN HET WEEKEND

Het is vandaag in het weer een geheel andere dag met een afwisseling van bewolkte momenten en perioden met zon. Er kan vanochtend nog een enkele bui vallen, maar er zijn vooral veel lagere temperaturen dan gisteren. De maxima kwamen toen uit 32 á 33 graden, terwijl het vanmiddag uiteindelijk maar 20 of 21 graden wordt. De wind waait uit het noordwesten en is zwak tot matig uit west tot noordwest, windkracht 2 tot 3.

Vanavond en vannacht is er maar weinig wind en in het algemeen is het dan helder. Het koelt af naar 7 tot 10 graden en door de afkoeling ontstaan er vannacht en paar mistbanken. Maar die zijn morgenochtend al weg en het wordt dan ook een fraaie dag met zon, een paar stapelwolken, en wat sluierbewolking. Maximum morgenmiddag rond 22 graden en een matige zuidwestenwind.

Op zaterdag is er duidelijk meer bewolkig en dan kan er af en toe wat regen gaan vallen, met name in de middag en avond. Zondag lijkt sowieso een onbestendige dag te worden met veel bewolking en geregeld enkele buien. Temperaturen zaterdag rond 20, zondag rond 18 graden. Na hetweekend zal het eerst ook koel en wisselvallig zijn, pas na dinsdag knapt het weer wat op.